Kocaelispor Etimesgut virajında!

FUCHSPORTS.TR’DEN CANLI

Son maçında Karacabey ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Kocaelispor 17. maçında bugün Etimesgut Belediyespor’u konuk edecek. Yeşil siyahlılarda cezalı Mehmet Sak yok, Atila’nın cezası sona erdi. Sakatlığı bulunan Beykan’ın durumu maç saatinde belli olacak. Kocaeli Stadı’nda saat 14.00’te başlayacak olan mücadeleyi Muğla’dan Hakan Ülker yönetecek. Fuchsports.TR’den canlı olarak yayınlanacak maç esnasında hava yağışlı, sıcaklık ise 13 derece olacak.

5 FUTBOLCU DİKKAT ETMELİ

Kocaelispor’da 5 futbolcu kart sınırında yer alıyor. Kaleci Gökhan Değirmenci, stoper Alpay, sağ bek Mehmet Yılmaz, orta saha oyuncusu Tayfun Aydoğan, santrforlar Okan Eken ve Mertan kart görürlerse bir sonraki Kastamonu deplasmanında sahadaki yerini alamayacak. Kocaelispor’un maça kalede Gökhan, savunmada Mehmet Yılmaz, Atila, Alpay, Yalçın, önlerinde Yusuf Cihat ile İlyas Kubilay, sağda Samed Ali, solda Beykan ya da Cem, forvete yakın bölgede Tayfun ve ilerideyse Okan 11’i ile çıkması bekleniyor.

RAKİPLER DE BUGÜN OYNUYOR

Bilet fiyatlarının 15 ile 70 lira arasında satışa sunulduğu mücadeleyi yeşil siyahlılar kazanıp rakiplerinin takılmasını bekleyecek. Cumartesi mesaisinde Kocaelispor’un maçı dışında 4 karşılaşma daha oynanacak. Ankara Demir – Kastamonu, Buca – Van, Sarıyer – İskenderun ve Serik – Diyarbekir mücadeleleri bugün olacak. Diğer 5 maç ise yarın oynanacak.

MAÇIN KÜNYESİ

KOCAELİSPOR

ETİMESGUT BELEDİYE

STAT: Kocaeli

HAKEMLER: Hakan Ülker, Kürşathan Akın, Uğur Başdaş

SAAT: 14.00

YAYIN: Fuchsports.TR Youtube

HAVA: 13 derece yağışlı

BİLET: 15-70 TL.

KOCAELİSPOR

GÖKHAN DEĞİRMENCİ

MEHMET YILMAZ

ATİLA YILMAZ

YALÇIN KILINÇ

ALPAY ÇELEBİ

YUSUF CİHAT ÇELİK

İLYAS KUBİLAY YAVUZ

SAMED ALİ KAYA

BEYKAN YA DA CEM

TAYFUN AYDOĞAN

OKAN EKEN

ETİMESGUT BELEDİYESPOR

MURAT CAN YILDIZ

İSMAİL GÜNER

BERK AKGÖNÜL

EREN KINALI

BURAK ÇOLAK

SIDDIK İSTEMİ

SEZER ÖZMEN

SEMİH ÜSTÜN

MUHAMMED BEŞİR

GÖKHAN LALE

TURAN YILMAZ

17.HAFTANIN PROGRAMI