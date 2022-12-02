Kocaelispor Etimesgut virajında!

FUCHSPORTS.TR’DEN CANLI
Son maçında Karacabey ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Kocaelispor 17. maçında bugün Etimesgut Belediyespor’u konuk edecek. Yeşil siyahlılarda cezalı Mehmet Sak yok, Atila’nın cezası sona erdi. Sakatlığı bulunan Beykan’ın durumu maç saatinde belli olacak. Kocaeli Stadı’nda saat 14.00’te başlayacak olan mücadeleyi Muğla’dan Hakan Ülker yönetecek. Fuchsports.TR’den canlı olarak yayınlanacak maç esnasında hava yağışlı, sıcaklık ise 13 derece olacak.
5 FUTBOLCU DİKKAT ETMELİ
Kocaelispor’da 5 futbolcu kart sınırında yer alıyor. Kaleci Gökhan Değirmenci, stoper Alpay, sağ bek Mehmet Yılmaz, orta saha oyuncusu Tayfun Aydoğan, santrforlar Okan Eken ve Mertan kart görürlerse bir sonraki Kastamonu deplasmanında sahadaki yerini alamayacak. Kocaelispor’un maça kalede Gökhan, savunmada Mehmet Yılmaz, Atila, Alpay, Yalçın, önlerinde Yusuf Cihat ile İlyas Kubilay, sağda Samed Ali, solda Beykan ya da Cem, forvete yakın bölgede Tayfun ve ilerideyse Okan 11’i ile çıkması bekleniyor.
RAKİPLER DE BUGÜN OYNUYOR
Bilet fiyatlarının 15 ile 70 lira arasında satışa sunulduğu mücadeleyi yeşil siyahlılar kazanıp rakiplerinin takılmasını bekleyecek. Cumartesi mesaisinde Kocaelispor’un maçı dışında 4 karşılaşma daha oynanacak. Ankara Demir – Kastamonu, Buca – Van, Sarıyer – İskenderun ve Serik – Diyarbekir mücadeleleri bugün olacak. Diğer 5 maç ise yarın oynanacak.
MAÇIN KÜNYESİ
KOCAELİSPOR
ETİMESGUT BELEDİYE
STAT: Kocaeli
HAKEMLER: Hakan Ülker, Kürşathan Akın, Uğur Başdaş
SAAT: 14.00
YAYIN: Fuchsports.TR Youtube
HAVA: 13 derece yağışlı
BİLET: 15-70 TL.
KOCAELİSPOR
GÖKHAN DEĞİRMENCİ
MEHMET YILMAZ
ATİLA YILMAZ
YALÇIN KILINÇ
ALPAY ÇELEBİ
YUSUF CİHAT ÇELİK
İLYAS KUBİLAY YAVUZ
SAMED ALİ KAYA
BEYKAN YA DA CEM
TAYFUN AYDOĞAN
OKAN EKEN
ETİMESGUT BELEDİYESPOR
MURAT CAN YILDIZ
İSMAİL GÜNER
BERK AKGÖNÜL
EREN KINALI
BURAK ÇOLAK
SIDDIK İSTEMİ
SEZER ÖZMEN
SEMİH ÜSTÜN
MUHAMMED BEŞİR
GÖKHAN LALE
TURAN YILMAZ
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.