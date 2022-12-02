02 Ara 2022 - 15:41- Spor

Stadın internet alt yapısı güçlendiriliyor

2 ve 3. Lig maçlarının yayıncı kuruluşu olan Fuchsports.TR her geçen hafta yayın sayısını artırıyor. Genel olarak internet üzerinden bağlantı kuran Fuchsports, Kocaelispor’un Diyarbekirspor ile oynadığı maçta yayın sorunu yaşadı. Stadın internet alt yapısının kötü olması nedeniyle yayında donmalar ve kopmalar olmuş, taraftar da Fuchsports’u sorumlu olarak göstermişti