Özkar Dönge: İnsan bir arar, sorar!

OLUR MU ÖYLE ŞEY

Özkar Dönge geçtiğimiz süreçte Başkan Engin Koyun ile görüştüğünü ve kendisi ile ilgili her hangi bir sorun yaşamadığını belirterek şu şekilde konuştu: Yönetimde mali anlamda ciddi katkı sağlayan 2-3 arkadaşımız var. Ben de Engin Koyun’a “Eğer mali anlamda daha güçlü katkı sağlayacak arkadaşın varsa ben çekileyim” dedim. Engin Koyun “Olur mu öyle şey, zaten azaldık, senden de çok memnunum” dedi.

DÜN ÖYLE BUGÜN BÖYLE

Olağanüstü genel kurul öncesi ben hariç herkes listede olmayacağımı söyledi. İnanın bu benim için çok mühim değil. Bunun Mayıs’ı var, daha sonrası var. Sonuçta Kocaelispor kişilerin tek elinde değil. Ancak Engin Koyun’dan nezaketen de olsa telefon beklerdim. Öyle ya da böyle emek vermişim, mali anlamda dokunmuşum. Arayıp fikrimi sormadı bile. Dün öyle konuşuyorsun, bugün böyle. Bunlar doğru şeyler değil. Sen bana “Listemde yoksun” dediğinde sitem mi edeceğim? Zaten ben demişim sana “İstersen çekileyim” diye.

ŞEHİR ZENGİN ÜRETEMİYOR

Kocaelispor şehir takımıdır, 3-5 kişinin ego tatmin ettiği yer değildir. Bu kulübün siyasete alet edilmemesi lazım ancak öyle bir durumdayız ki herkes kenti yönetenlerin onayına bakıyor. O kadar üye imza verdi, kulüp kongreye gitti ancak aday yine çıkmadı. Şehir de ne yazık ki zengin birini üretemiyor, parası olan da bu işlere girmiyor. Çünkü Kocaelispor’un içindeysen zamanın da olacak sinirlerin de sağlam olacak.