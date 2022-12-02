Mavi bültenle aranan iki kişi sınır dışı edildi

Avustralya makamları tarafından ‘denetime tabi kimyasal maddenin yasa dışı ithalatı’ suçundan hakkında tutuklama kararı çıkarılan ve Interpol üzerinden mavi bültenle aranan Avustralya vatandaşı Tony Nabeel Haddad, ağustos ayında Türkiye’den sahte pasaportla çıkış yapmak isterken İstanbul Havalimanı’nda yakalandı. Türkiye, uluslararası seviyede aranan Haddad’ın iadesi için Avustralya makamları ile temasa geçti. Ayrıca DEAŞ terör örgütü üyeliğinden tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilen Avustralya vatandaşı Neil Christopher Prakash’ın da sınır dışı edilmesi için harekete geçildi. Göç İdaresi Başkanlığı’na bağlı Kocaeli Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi’nde tutulan Haddad ile Gaziantep'teki Oğuzeli Geri Gönderme Merkezi’nde tutulan Prakash, yoğun güvenlik önlemleri altında dün sabah İstanbul Havalimanı’ndan sınır dışı edildi. Ardından Avustralya Federal polisi tarafından gözaltına alınan Haddad ve Prakash, Sri Lanka aktarmalı olarak ülkelerine götürüldü.