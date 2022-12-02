Kaldırımda bulunan cesedin kimliği belirlendi

Olay , bugün sabah saatlerinde İzmit Alikahya Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kaldırım kenarında vatandaşlar tarafından bir ceset bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın yaşamını yitirdiğini belirledi. Cesedin kimliği ve ölüm nedeni bilinmezken yapılan incelemeler sonucunda detaylar ortaya çıktı. Sokak ortasında bulunan cansız bedenin İzmit Yuvam Akarca Konutları’nda ikamet eden, Tüpraş emeklisi 69 yaşındaki Hüseyin Saltan’a ait olduğu öğrenildi. 3 çocuk babası Saltan’ın bu sabah saatlerinde Kocaeli Devlet Hastanesi’ne muayene olmaya giderken Alikahya mevkiinde yere düştüğü ortaya çıktı.
KALP KRİZİ ÜZERİNDE DURULUYOR
Cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Hüseyin Saltan’ın cenazesi yapılan işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. 3 çocuk babası Saltan’ın cenazesi, yarın öğle namazına müteakiben Çınarlı Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı’na defnedilecek. Öte yandan Hüseyin Saltan’ın ölüm nedeninin kalp krizi olduğu üzerinde duruluyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.