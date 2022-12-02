Kaldırımda bulunan cesedin kimliği belirlendi

Olay , bugün sabah saatlerinde İzmit Alikahya Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kaldırım kenarında vatandaşlar tarafından bir ceset bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın yaşamını yitirdiğini belirledi. Cesedin kimliği ve ölüm nedeni bilinmezken yapılan incelemeler sonucunda detaylar ortaya çıktı. Sokak ortasında bulunan cansız bedenin İzmit Yuvam Akarca Konutları’nda ikamet eden, Tüpraş emeklisi 69 yaşındaki Hüseyin Saltan’a ait olduğu öğrenildi. 3 çocuk babası Saltan’ın bu sabah saatlerinde Kocaeli Devlet Hastanesi’ne muayene olmaya giderken Alikahya mevkiinde yere düştüğü ortaya çıktı.

KALP KRİZİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Hüseyin Saltan’ın cenazesi yapılan işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. 3 çocuk babası Saltan’ın cenazesi, yarın öğle namazına müteakiben Çınarlı Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı’na defnedilecek. Öte yandan Hüseyin Saltan’ın ölüm nedeninin kalp krizi olduğu üzerinde duruluyor.