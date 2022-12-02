O okulda Kış Şenliği 10 Aralık’ta

Özel Bilgili Kültür Okulları, bu yıl 7’ncisini düzenleyeceği Kış Şenliği’ne hazırlanıyor. Kocaeli’nin ‘En Büyük İyilik Organizasyonu’ olan Kış Şenliği, bu yıl 10 Aralık Cumartesi günü 7’nci kez kapılarını açıyor. Tüm geliri “Özel Eğitim Anaokulu” yapımına bağışlanacak şenlik saat 10.00 - 16.00 arasında olacak. Şenliğe tüm Kocaeli halkı davet edildi.