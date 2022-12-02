Derince İYİ Parti'de mevcut başkan adaylara ateş püskürdü 

4 Aralık Pazar günü ise İYİ Parti son üç kongresini bitirip süreci tamamlayacak. Pazar günü Derince, Körfez ve Darıca ilçe kongreleri tamamlanacak. Derince ve Körfez’de birden fazla aday ilçe başkanlığı için yarışacak, Darıca’da ise birden fazla adayın çıkma ihtimalinin olduğu öğrenildi. Derince İlçe kongresi saat 10.00’da Yenikent Kültür Merkezi’nde, Körfez ilçe kongresi ise saat 11.00’de Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde yapılacak.

3 ADAY YARIŞACAK

Derince'de 4 Aralıkta gerçekleşecek İyi Parti ilçe kongresine sayılı günler kala bir isim daha adaylığını açıkladı. Mevcut başkan Metin Savaş Sulu'nun, Birsen Çulha ve Burak Altan da katıldı. Adayların açıklanmasının ardından seçime 2 gün kala mevcut başkan Metin Savaş Sulu sessizliğini bozdu.

"ÜZERİMİZE OYNANAN OYUNLAR"

Derince İyi Parti İlçe Başkanı ve Başkan Adayı Metin Savaş Sulu açıklamasında "Bugüne kadar basında çıkan tüm açıklamalara sessiz kaldım. 4 Aralık 2022 Pazar günü yapılacak olan kongremizde mevcut aday ve aday adayı olarak ben de varım. Şu ana kadar karşımızdaki adaylar hakkında hiçbir şekilde olumlu-olumsuz konuşmalar, açıklamalar yapmadım. Fakat gördüğüm kadarıyla üzerimize oynanan oyunlar, aleyhime yazılan, çizilenleri görünce bu açıklamaları yapmak istedim.

"3.PARTİ OLARAK İLK SINAVIMIZDAN ÇIKTIK"

Yaklaşık 5 yıldır çoğunlukla İlçe Başkanı olarak görev yapıyorum. Tüm olumsuz şartlara, katıldığımız genel seçimde Derince’de 3.parti olarak ilk sınavımızdan çıktık. Pandemi döneminde de elimizden geleni üye sayımızı en kısa zamanda iki katına çıkardık. Sayın Genel Başkanımızın siyaset ilkelerine göre biz de “Önce Millet, Önce Memleket” diyerek O’nun izinden gidiyoruz.

“ASLA, ASLA, ONLARLA ASLA OLMAZ”

Karşımızdaki adayların düne kadar yanımızda olup, üyelerimizi arayarak Metin Savaş Sulu’nun çalışkanlığını öven, İlçe delege çalışmalarında yanımızda olan, birlikte çalışmanın çok doğru bir karar olduğuna insanları inandırıp, savunan bu şahıslar, şimdi karşımıza geçmiş bizleri kötülüyor. Omurganın ne demek olduğunu bildiğini düşünen bu şahıslar, omurgasızlıkla bizleri suçlarken düne kadar “asla, asla, onlarla asla olmaz” dedikleri kişilerle bugün aynı çatı altında toplanarak, ne kadar omurgalı olduklarını göstermişlerdir.

"BENİM YÖNETİM EKİBİM ÇOK GÜÇLÜ OLACAK"

Ben Makine Mühendisi bir iş adamıyım. Ailem var. Tabi ki onlara bakmam, hayatımı idame ettirmem gerekmektedir. İşim yurt içinde de olabilir, yurt dışında da. Yüzlerce insana ekmek vermekteyim. Yurt dışı işlerimde ülkeme döviz sokmaktayım. Ben ekmeğimi nereden kazanacağımı onlara veya onun gibilere soracak değilim. Benim ekmeğimi onlar vermiyor. Ve şu var ki, benim yönetim ekibim çok güçlü olacak. Çok kısa sürelerde, partimde olamadığımda yokluğumu hissettirmeyecek bir güce sahibim. Ekibimle ilçemizde gidilmedik köy, girilmedik mahalle bırakmadık, bırakmayacağız. Bunu başaracak güce, azme ve ekibe sahibim.

"NE GARANTİ VERDİĞİNİ ÇOK MERAK EDİYORUM"

Bugün karşımızda olan adayların daha ne iş yaptıkları belli değilken, Derince halkına 7-24 saat partide nasıl hizmet vereceği konusunda, ne garanti verdiğini çok merak ediyorum. Pazartesi gününden itibaren kollarımızı tekrar sıvayacağız ve Allahın izni ile hedeflerimize hiç durmadan yürüyeceğiz. Şahsım ve ekibim adına söz veriyorum."ifadelerini kullandı.