Çeşitli suçlardan hapis cezası ile aranan 11 şahıs yakalandı 

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Kocaeli Emniyeti aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlattığı çalışmada 1 ila 9 yıl arasında hapis cezası ile aranan 11 şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların kasten yaralama, cinsel istismar, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve uyuşturucu madde ticareti yapma suçlardan arandıkları öğrenildi. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.