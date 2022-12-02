02 Ara 2022 - 19:13- Asayiş G: 02 Ara 2022 - 19:18

Antika eşya deposu soyan şahıslar yakalandı: 2 tutuklama

Kandıra'da bir antika eşya deposuna giren 5 şahıs yakalandı. Şahıslardan 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 2 şahıs tutuklandı 

Cihat Polat
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Antika eşya deposu soyan şahıslar yakalandı: 2 tutuklama mask
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Olay 29 Kasım tarihinde Kandıra Akdurak Mahallesi Akçakoca Caddesi üzerinde bulunan bir depoda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çeşitli antika eşyaların bulunduğu depoya giren 5 şahıs antikaları çaldı. İhbar üzerine harekete geçen Kandıra ilçe emniyeti şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde isimlerinin E.O., E.O., T.O., S.D. ve M.O. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli şahıslardan T.O., S.D. ve M.O. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, E.O. ve E.O. tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
# Olay

02 Ara 2022 - 19:13 - Asayiş

Muhabir  Cihat Polat

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