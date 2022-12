2.Baskı çıktı! Seda Ünsar'ın 'Düşüş'üne okuyucudan yoğun ilgi

Çocukluk arkadaşı iki ana karakterin hayatın anlamını sorgulaması üzerine kurulu roman aynı zamanda geniş bir akademik çerçeve sunuyor. Varlık Dergisi’nin Nisan 2022 sayısına röportaj veren yazar romanı yazış tarzı için David Lynch’ten alıntılayarak kurgulamadan adeta bir bilnçaltı boşalması olarak yazdığını söylüyor.

Litera Edebiyat Dergisi’nde Hakan Tarman romanın konusunu ““gerçeğin peşine düşme” eylemini bilinçsizce yapan, çocukluk arkadaşı iki ana karakterin (S ve Ali), İstanbul’dan San Fransisko’ya ve Los Angeles’a uzanan hayatlarında, hayatın anlamı ya da anlamsızlığını keşfetmelerini anlatıyor. “Yolculuğumuz tamamen düşsel, onu güçlü kılan tek şey bu” (s. 460) diyor Ali” diyerek özetlemiş. Benzer şekilde Birgün Gazetesi’nde romanı değerlendiren Dr. Erdem Ünal Demirci “Hayatı anlamak, yeniden kurmak için güvenli limanları terk etme cesaretine sahip olmak gerekir. Düşüş yola düşenlerin, yolda düşenlerin hikâyesini entelektüel bir arka planla ve büyük bir başarıyla anlatıyor” diyor.

Mahal Edebiyat ve Panzehir Edebiyat dergilerinde çıkan yazılarda ise, roman “sıradışı ve dünya edebiyatına en yakın romanlardan biri” olarak değerlendirilirken, Panzehir Edebiyat’ta Aybars Kök romanın eş zamanlı olarak klasik, modern ve postmodern edebiyat unsurları içerdiğinden söz etmiş. Tartıştığı konular, roman içinde roman olarak yazılmış olan 19. yüzyıl Rus hikayesi ve genel anlamda bir Aydınlanma romanı oluşu romanı klasik ve modern edebiyata yaklaştırırken, üslubun zaman zaman postmodern izler taşıdığı ifade edilmiş. Yazıda romanda ayrıca önemli bir metaforik anlam içeren film göndermelerine de değinilmiş.

Mahal Edebiyat Dergisi’nde Umut Şenoğlu kitap için şöyle yazmış: “Düşüş hayli önemli, bence oldukça büyüleyici, sarsıcı ve yaratıcı; kısacası, kelimenin tam anlamıyla farklı bir kitap. Seda Ünsar bu ilk romanla karşımıza akademik kimliğinin ötesinde önemli ve farklı bir düşünür ve edebi açıdan güçlü bir üsluba sahip yaratıcı bir yazar olarak çıkıyor. Roman kesinlikle bir çağ romanı, hayatın anlamını ve anlamsızlığını yaşadığı çağda fakat önceki çağlara da uzanarak sorgulayan bir roman; aynı zamanda toplumsal bir roman. Dahası, bu toplumsallık Türkiye’yi içerdiği kadar evrensel de olan bir toplumsallık” ve eklemiş “Bir romanda rastlanmayacak derecede yoğun ve sofistike felsefi içeriğinden yola çıkarak ve Nietzsche’nin üstinsanından ilham alarak, Düşüş’ü üstroman olarak selamlıyor; Türk ve dünya edebiyatında sıra dışı bir yer almasını umuyorum”.

SEDA ÜNSAR KİMDİR?

Prof. Dr. Seda Ünsar, lise sonrası, uluslararası öğrenci değişim programı AFS ile Tayland’da geçirdiği bir yılın ardından ÖYS 49. olarak Koç Üniversitesi‘nde Uluslararası İlişkiler alanında Vehbi Koç bursuyla lisans eğitimi aldı. Sonrasında Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya Eyaleti Los Angeles kentinde Claremont Graduate University ve University of Southern California’da Uluslararası İlişkiler üzerine yüksek lisansını ve Siyaset Bilimi üzerine doktora eğitimini tamamladı. İtalya’nın Floransa kentinde European University Institute’ta burslu postdoktora eğitiminden sonra, bir süre Londra’da London School of Economics’te ve Los Angeles’ta University of Southern California’da akademisyen olarak çalıştı ve akademik araştırmalarda bulundu. Tiyatro ile ilgilendi; Türkçe ve İngilizce piyes ve İngilizce sinema denemeleri yazdı.