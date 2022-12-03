03 Ara 2022 - 10:49- Sağlık G: 03 Ara 2022 - 10:54

Uzm. Dr. Öge Gür, Atakent Cihan Hastanesi'nde göreve başladı

Kocaeli’de geçekleştirdiği başarılı çalışmalar ve tedaviler sayesinde hastaları tarafından sevilen bir hekim olan Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzm. Dr. Öge Gür, Atakent Cihan Hastanesi’nde hasta kabulü yapmaya başladı
Uzm. Dr. Öge Gür, Atakent Cihan Hastanesi'nde göreve başladı mask
Büyütmek için resme tıklayın

1968 yılında Ankara’da doğan Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzm. Dr. Öge Gür, Ankara üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Uzmanlığını Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamlayan Gür, Atakent Cihan Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Polikliniği’nde tam zamanlı olarak hasta kabulü yapmaya başladı.

Sırasıyla Kahramanmaraş Devlet Hastanesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sakarya Ada Tıp Hastanesi, Kocaeli Tıp Merkezi, İzmit Özel Konak Hastanesi, Sakarya Veni Vidi Göz Hastanesi ve Gebze Özel Medar Hastanesi’nde görev yapan Uzm. Dr. Öge Gür, aşağıda yer alan alanlarda tanı ve tedavi hizmeti sunacak:

Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları;

Osteoartrit (Kireçlenme),

Osteoporoz (Kemik erimesi),

İnflamatuvar Eklem Hastalıkları (Romatoid Artrit, Ankilozan Spondilit vb.),

Yumuşak Doku Romatizmaları (Fibromiyalji, Miyofasial Ağrı Sendromu vb.),

Boyun, Sırt, Bel Ağrıları ve Fıtıkları,

Ortopedik Rehabilitasyon;

Kırık / Çıkık Sonrası Eklem Sertlikleri ve Dolaşım Bozuklukları,

Menisküs, Bağ Yaralanmaları ve Diğer Spor Yaralanmaları,

Skolyoz ve Omurga Eğrilikleri,

Düztabanlık ve Ayak Problemleri,

Ortopedik Operasyonların (Protez Gibi) Öncesi ve Sonrasında Rehabilitasyon,

Nörolojik Hastalıklar;

İnme, Beyin Hasarı ve Omurilik Yaralanmaları,

Serebral Palsi

Yüz Felci ve Sinir Yaralanmaları,

Kas Hastalıkları, MS

Parkinson,

Romatizmal Ağrı Tedavisi

Enjeksiyonlar (Lokal Enjeksiyon Uygulamaları, Kuru İğne Tedavisi, PRP, Nöralterapi, Proloterapi),

Manuel Terapi,

Terapötik (Tıbbi) Masaj

Ozon Tedavisi,

Mezoterapi,

Kupa Tedavisi (Hacamat),

Ağrı Tedavilerinde Bantlama Tekniği (Kinezya Bant),

Spor Yaralanmaları Tanı ve Tedavisi

Kliniğimizde Gerçekleştirilen Fizyoterapi Uygulamaları

Elektroterapi Uygulamaları

ESWT

HİLTERAPİ

TECAR Radyofrekans Terapisi

Hidroterapi

Sıcak- Soğuk Uygulamalar

Mekanoterapi

# eğitim, Ankara, Sakarya

03 Ara 2022 - 10:49 - Sağlık

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.929.865 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

PERSONEL ALINACAKTIR

Vezirçiftliği’ndeki HDM Lastik servisimizde sök tak işinde yetiştirilmek üzere personel alımı yapılacaktır.

0536 605 84 87

ELEMAN ARANIYOR

İzmit Sanayisinin yanında bulunan OCE Yapı firmamızda çalıştırılmak üzere - AİRLESS ÇELİK KONSTRÜKSİYON BOYACISI, - MANUEL KUMLAMA USTASI - KAZAN...

0544 265 41 45 0262 335 58 20

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

SPOT: SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN AÇIKLAMA : GÖLCÜK MERKEZDE, ZEMİN KATTA , LAVABOSU OLAN, 25M2’LİK DÜKKAN SATILIKTIR. TEL: 0537 604 01 09

PERSONELLER ARANIYOR

AÇIKLAMA : Pişmaniye İmalat bölümünde çalışmak üzere yarı zamanlı-tam zamanlı Bay-bayan personeller alınacaktır.   *Öğrenci de olabilir.  TEL:...

FİRMA ADI:KERESTE PAZARI- KIRKBİR AĞAÇ

FİRMA ADI:KERESTE PAZARI- KIRKBİR AĞAÇ ADRES: Özdilek AVM Yanı Uzunçiftlik/ Kartepe  TE1: 0262 373 41 73  TEL2: 0545 390 41 61 

KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM / KERESTE

SPOT: KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM / KERESTE AÇIKLAMA : KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM KERESTE Çatı - Kalıp - Kamelya malzemelerinde aradığınız herşey  EKONO...

Firmamıza CNC OPERATÖRÜ  aranmaktadır.

Firmamıza CNC OPERATÖRÜ  aranmaktadır. ATILIM HİDROLİK BAŞİSKELE 0532 568 99 41

MOTORLU KURYE ARANIYOR

MOTORLU KURYE ARANIYOR...

MALİYE ANLAŞMALI MATBAA

- FATURA - İRSALİYELİ FATURA - SEVK İRSALİYESİ - GİDER PUSULASI - SERBEST MESLEK MAKBUZU - PERAKENDE SATIŞ FİŞİ - ADİSYON - GÜNLÜK MÜŞTERİ Lİ...

05304622294

DERİNCE’DE SATILIK DAİRE

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki  çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare  K...

0537 297 46 20

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Engelli bireyler farkındalık için kamera karşısına geçti mask
Engelli bireyler farkındalık için kamera karşısına geçti
Gülten Ünlü,"HIV öldürmez, bilgisizlik öldürür" mask
Gülten Ünlü,"HIV öldürmez, bilgisizlik öldürür"
“12 Aralık’taki ihalede bankalar sağlıkçılara bonkör davranmalı” mask
“12 Aralık’taki ihalede bankalar sağlıkçılara bonkör davranmalı”
Diyette ara öğün yapılmalı mı? mask
Diyette ara öğün yapılmalı mı?
Sağlık Mil Sen’den Aydınlık’a ziyaret mask
Sağlık Mil Sen’den Aydınlık’a ziyaret
Bakan Koca’dan SMA ilacı açıklaması mask
Bakan Koca’dan SMA ilacı açıklaması
Anket Halk Ekmek fabrikası kurulsun mu?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL