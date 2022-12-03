3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi "Dünya Engelliler Günü Engelsiz Spor Coşkusu" programı gerçekleştirdi. Dolu dolu geçen programda halk oyunları, eğlenceli atletizm, basketbol, karizma şov, izcilik ve parakarate gösterisi yer aldı. Özel bireyler etkinlik boyunca gönüllerince eğlendi. Etkinlikte konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Kocaeli İl Müdürü Kamil Tüylüoğlu, "1978 yılında görme engelli olarak dünyaya gelmiş birisiyim. Bununla hayatım boyunca mücadele ettim. Okul yıllarımda hiçbir engeli olmayan arkadaşlarımla aynı sınavlara girdim. Onlarla aynı başarıyı sağlamak için uğraştım. Bu mücadelenin sonunda da elimden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalıştım. Çok zor çünkü onlarla aynı sürede çalışıyorsunuz. Aynı zaman süresinde sınava giriyorsunuz. Onlarla aynı şartlarda mücadele etmiyorsunuz. Engellisiniz ama koşullarınız aynı. Allah bana bu engelimin sonunda 2010 yılında EKPSS sınavı ile memur olmayı nasip etti. Hayatım boyunca bana hep engel olan, beni zorlayan o engel bana rızık olmuştu, çok şükür. Bugün de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak engelli kardeşlerime, Türkiye’deki dezavantajlı insanlara hizmet ediyorum ve bunun gururunu yaşıyorum" dedi.
Yaptıkları şovlarla engelleri yok ettiler
Kocaeli'de Dünya Engelliler Gününde bir araya gelen engelli bireyler yaptıkları gösteri ve şovlarla hem doyasıya eğlendi hem de büyük beğeni topladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.