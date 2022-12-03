03 Ara 2022 - 11:42- Yaşam G: 03 Ara 2022 - 11:45

Dantel dantel kaynak işliyor

Kocaeli’de yaşayan 2 çocuk annesi Vildan Demir, katıldığı kursta kaynakçılık eğitimi alarak çalıştığı okulda da tamiratlar yapmak için kolları sıvadı
Dantel dantel kaynak işliyor mask
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Küçük yaşta ilk önce babasından kaynakçılığı gören Demir, kurs sayesinde hünerlerini göstermeye sabırsızlanıyor. Kocaeli’de yaşayan 2 çocuk annesi Vildan Demir, aldığı eğitimlerle kaynakçılığı öğrendi. Kocaeli  Büyükşehir Belediyesi Meslek Sanat Eğitim Kursları’nda (KO-MEK) kaynakçılık eğitimi alan Demir, hünerlerini bu alanda da gösterdi. Küçük yaşta babasından kaynakçılığı gören Demir, yeniden kaynakçılığa merak sarınca dört gözle uygun bir kurs bekledi. Kursun açılmasıyla hemcinslerinin aksine genelde erkek kursiyerlerin tercih ettiği ‘Örtülü Elektrot ve Ark Kaynağı’ üzerine eğitim aldı. Demir, kaynak yaparken çalışacağı ortamda gereken alet ve malzemeleri belirleyip düzenleme yaparak, metaller üzerindeki şekil bozukluklarını gidermek ve metaller üzerinde eğme bükme yapabilmeyi öğrendi. Ayrıca demir ve benzeri metalleri istenen ölçülerde kesip birleştirmeyi öğrenerek, havşa açmak ve bunun yanında delme işlemleri için matkap kullanmak, perçinleme işlemlerini yapabilmek, oksi gaz ile köşe, yatay profil ve küt ek kaynağı yapabilmeyi öğrenerek uygulama yaptı.

“Kadının yapamayacağı bir şey yok”
Ücretsiz eğitim almanın kendileri için büyük avantaj olduğunu ifade eden Vildan Demir, “ Atatürk Ortaokulu’nda hizmetli olarak görev yapıyorum. Kaynak işini daha önce babamdan görmüştüm çok meraklı olmama rağmen babam bana çok fazla öğretmedi. Daha sonra çalıştığım okulda çeşitli tamirat ihtiyaçları olmaya başladı. Ben hem okulda hem de evde bu tür kırık çıkıkları tamir etmek için bu işi en iyi öğrenebileceğim yeri araştırmaya başladım. KO-MEK benim için çok iyi bir fırsat oldu burada arkadaş ortamı ve eğitim şartları çok iyi. Sağ olsun eşim destek verdi önce, sonrasında çocuklarım da ‘Yaparsın anne’ dediler. ‘Erkek işi bu, ne işin var orada?’ diyenler de oldu tabii ama bir kadının da yapamayacağı bir şey yok bence” diye konuştu.

# eğitim, Büyükşehir Belediyesi, Atatürk

03 Ara 2022 - 11:42 - Yaşam

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