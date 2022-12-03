Haydar Akar: “Gerekli şartları hazırlamak devletin görevidir”

Türkiye’de engelli vatandaşlarımızı, yalnızca özel günlerle sınırlı kalacak şekilde hatırlanılmaması gerektiğini belirten TBMM Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, “Hayatın her alanında fırsatlar sunulması gereken engelli vatandaşlarımızı sadece bir gün değil, her gün hatırlamamız gerekmektedir. Engelli veya engelsiz tüm yurttaşlarımızın toplumsal yaşamda etkin bir şekilde yer alabilmesi, fırsat eşitliğinden yararlanması ve hiçbir ayrımcılığa uğramadan haklarının korunması geleceğe güvenle bakmamızın temel şartıdır.” dedi.

“Gerekli şartları hazırlamak devletin görevidir”

Haydar Akar, sözlerine şöyle devam etti:

“Anayasamızda yer alan sosyal devlet ilkesi gereğince insanlarımızı sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmak, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamak devletin görevidir.”

Engellilik kader değildir

Engellilik bir kader olmadığını ifade eden Akar, “Alınacak basit tedbirlerle engelli yurttaşlarımızın yaşamı, insan onuruna yaraşır bir şekle döndürülebilir. Engelli yurttaşlarımızın “engellerin kalktığı” bir dünyada eşit olarak yaşamaları, sosyal ve ekonomik hayata tam olarak katılmaları, toplumda bu yönde bilinç ve hassasiyetin daha da artması ümidiyle, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde zor şartlar altında hayat mücadelesi veren tüm engelli yurttaşlarımıza ve onlara desteğini hiçbir koşulda esirgemeyen ailelerine sevgi ve saygılarımı sunarım.” diyerek sözlerini noktaladı.