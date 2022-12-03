Milli atlet artık avukat!

FİRE VERMEDEN BİTİRDİ

İlimizin ve ülkemizin yetiştirdiği en başarılı atletizm sporcularından Berkay Çalık avukat oldu. Girdiği üniversite sınavı sonunda ilk 60 bin içinde yer alan, İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne millilik sayesinde yüzde yüz burslu giren Berkay Çalık 4 yılın ardından okulundan başarı ile mezun oldu. 1 yıllık stajını da tamamlayan Berkay Çalık, avukatlık sertifikasını alarak sporculuğunun yanında eğitimdeki başarısı ile örnek oldu.

GURURUMUZ OLDU

Sporculuk döneminde 400 metrede Türkiye rekorları kıran milli atlet, Çin’de düzenlenen Liseler Arası Atletizm Dünya şampiyonasında ikinci olarak büyük bir gurur yaşatmıştı. İzmit doğumlu Berkay Çalık’ın ablası Tuğçe Çelik Karademir de kendisi gibi avukat. Tenis branşında da son derece başarılı bir sporcu olan Berkay eğitimci bir ailenin ise tek oğlu.

HAYIRLI EVLAT

Berkay Çalık’ın babası Prof. Dr. Fehmi Çalık, aynı zamanda sporcuya yıllarca antrenörlük yaptı. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde olan Fehmi Çalık, Berkay’ın hem eğitim hem de spor hayatındaki başarısının altındaki hususun Berkay’ın tuttuğunu koparan birisi olduğunu belirtti. Berkay Çalık’ın annesi, Eğitim İş Sendikası Genel Merkezi Basın Yayın ve Uluslararası Koordinasyon Sorumlusu Emine Çalık da, eşi gibi hem oğlu hem de kızı ile gurur duyduklarını belirtti.