Harikasın İzmit!

BİTTİ DENİLİRKEN!
İstanbul’daki maçın ilk 3 çeyreğinde skoru üstünlüğü ev sahibi ekipteydi. Genel olarak son çeyrekleri kötü oynayan İzmit Belediyespor bu kez son 10 dakikada daha kararlı ve cesur hücumlar yaptı. Bitime 3.7 saniye kala Boğaziçi ekibi 2 serbest atışın 1’inde sayı buldu ve skor 75-72’ye geldi. Başantrenör Fırat Gül mola aldı ve molada çok iyi bir pozisyon çizdi. Bunu iyi uygulayan takımda rakibin unuttuğu Nur Sezen maçtaki tek üçlüğünü sayıya çevirdi ve İzmit Belediyespor maçı uzatmaya götürdü.
LİDER TARSUS GELİYOR
Moral rüzgarıyla da uzatmaya müthiş giren kızlar 8-0’lık seri yakaladı. Rakibin cevabı ile birlikte fark 3’e düştü. “85-82” Bitime kısa bir süre kala Boğaziçi dipte yakaladığı boş üçlüğü kaçırdı ve yapılan faulleri sayıya dönüştüren İzmit Belediyespor maçı 5 sayı farkla, 87-82 kazanarak 12. maçında 8. kez parkeden galibiyetle ayrıldı. Maçın ardından soyunma odasına gelen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet son ana kadar maçı bırakmayan takıma teşekkür etti ve aile fotoğrafı verildi. İzmit Belediyespor 10 Aralık’ta lider Tarsus’u konuk edecek.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.