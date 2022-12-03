Harikasın İzmit!

BİTTİ DENİLİRKEN!

İstanbul’daki maçın ilk 3 çeyreğinde skoru üstünlüğü ev sahibi ekipteydi. Genel olarak son çeyrekleri kötü oynayan İzmit Belediyespor bu kez son 10 dakikada daha kararlı ve cesur hücumlar yaptı. Bitime 3.7 saniye kala Boğaziçi ekibi 2 serbest atışın 1’inde sayı buldu ve skor 75-72’ye geldi. Başantrenör Fırat Gül mola aldı ve molada çok iyi bir pozisyon çizdi. Bunu iyi uygulayan takımda rakibin unuttuğu Nur Sezen maçtaki tek üçlüğünü sayıya çevirdi ve İzmit Belediyespor maçı uzatmaya götürdü.

LİDER TARSUS GELİYOR

Moral rüzgarıyla da uzatmaya müthiş giren kızlar 8-0’lık seri yakaladı. Rakibin cevabı ile birlikte fark 3’e düştü. “85-82” Bitime kısa bir süre kala Boğaziçi dipte yakaladığı boş üçlüğü kaçırdı ve yapılan faulleri sayıya dönüştüren İzmit Belediyespor maçı 5 sayı farkla, 87-82 kazanarak 12. maçında 8. kez parkeden galibiyetle ayrıldı. Maçın ardından soyunma odasına gelen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet son ana kadar maçı bırakmayan takıma teşekkür etti ve aile fotoğrafı verildi. İzmit Belediyespor 10 Aralık’ta lider Tarsus’u konuk edecek.