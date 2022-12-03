İLK 11'LER BELLİ OLDU

KOCAELİ STADI - KOCAELİ
3.12.2022 - 14:00
HAKAN ÜLKER (Hakem)
KÜRŞATHAN AKIN (1. Yardımcı Hakem)
UĞUR BAŞDAŞ (2. Yardımcı Hakem)
LEVENT BALCI (Dördüncü Hakem)
KOCAELİSPOR
35. GÖKHAN DEĞİRMENCİ
3. YALÇIN KILINÇ
4. ALPAY ÇELEBİ
8. YUSUF CİHAT ÇELİK
9. OKAN EKEN
10. TAYFUN AYDOĞAN
14. İLYAS KUBİLAY YAVUZ
19. ATİLA TURAN
32. MEHMET YILMAZ
77. SAMED ALİ KAYA
7. CEM EKİNCİ
YEDEKLER
17. İSMET YUMAKOĞULLARI
5. DIOGO ALEKSIS ÖZÇAKMAK
6. MEHMET TAŞ
99. YUSUF EFE YAMAN
11. HAZARHAN KARACA
22. BEDİRHAN YILDIZ
41. YİĞİTALİ BAYRAK
45. MESUT CAN TUNALI
48. MERTAN CANER ÖZTÜRK
71. YİĞİT CANGURU
Teknik Sorumlu
FIRAT GÜL
ETİMESGUT BELEDİYESPOR
1. MURAT CAN YILDIZ
8. BERK AKGÖNÜL
10. BURAK ÇOLAK
14. FURKAN POLAT
19. REŞO AKIN
21. MEHMET SIDDIK İSTEMİ
23. SEZER ÖZMEN
24. SEMİH ÜSTÜN
41. TALHA ÖZLER
60. TURAN YILMAZ
88. GÖKHAN LALE
YEDEKLER
22. OSMAN MERT GÖKTEPE
3. ABDULCEBRAİL AKBULUT
5. İSMAİL GÜNER
6. ATAMER BİLGİN
7. RÜSTEM YİĞİT YIKILMAZ
9. EREN KINALI
17. YAĞIZ SUAT BOLAT
45. BERKE GÜRBÜZ
80. ALAATTİN HAMZA OK
97. MUHAMMET BEŞİR
Teknik Sorumlu
ENVER BOZBAY
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.