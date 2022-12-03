Kocaelispor’da kongre günü

Kocaelispor’da Olağanüstü Seçimli Genel Kurul bugün gerçekleşecek. 735 üyenin oy kullanma hakkı olduğu genel kurul, Kocaeli Kongre Merkezi’nde saat 11.00’de başlayacak ve 15.00’te sona erecek. Kongrede mevcut başkan Engin Koyun tek listeyle seçime girecek ve yönetiminde 21 kişi olacak. Kocaelispor yönetimine daha önce de görev alan Can Pişmaniye sahibi Yaşar Can da girecek. Genel kurulda tüzük değişiklikleri oylanacak ve şirketleşme adına genel kuruldan yetki istenecek. Öte yandan cari hesap döneminin yeni süreci 1 Haziran ile sonraki yılın 31 Mayıs’ı olarak değişmesi oylanacak.