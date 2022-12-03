03 Ara 2022 - 13:15- Spor G: 03 Ara 2022 - 16:16

Kocaelispor-Etimesgut Belediyespor (Maç Bitti)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 17.haftasında 35 puanı bulunan temsilcimiz Kocaelispor bugün kendi sahasında Başkent ekibi Etimesgut Belediyespor'u ağırladı.
Kocaelispor-Etimesgut Belediyespor (Maç Bitti) mask
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MAÇ BAŞLIYOR...

MAÇ BAŞLADI

İLK YARI

Dk.1: Maça temsilcimiz Kocaelispor başladı.

Dk.8: Kocaelispor sol taraftan Atilla ile tehlikeli geldi. 2 kişiyi oyundan düşürüp pasını kesti ancak Okan’dan önce savunma araya girdi ve uzaklaştırdı.

Dk.9: GOOOOOOLLLLL. Kocaelispor sağ kanattan Yusuf Cihatla geldi. Cihat içeriye yerden çok güzel kesti. Tayfun rahat şekilde ayağının içiyle topu ağlara gönderdi. (1 - 0)

Dk.19: Sağ kanattan Cem ve Tayfun’un güzel verkaçıyla Kocaelispor tehlikeli eldi. Cem direkt şutladı ancak kaleci son anda kurtardı.

Dk.22: Kocaelispor sol taraftan Kubilay’la korneri kullandı. Alpay çok güzel yükseldi güzel bir kafa vuruşu ancak üst direğin bir karış üstünden kalecinin bakışlarıyla dışarı çıktı.

Dk.31: Kocaelspor yine Yusuf Cihat’la sağ kanattan geldi. Cihat çok güzel kesi ceza sahasında Cem plaseyle sol tarafa gönderdi ancak kaleci Murat son anda topu kornere attı.

Dk.37: GOOOOOOOOLLLLL. Kocaelispor rakip alana kalabalık geldi. Güzel paslaşmalarla Kubilay topu ceza sahasına güzel gönderdi Cem göğüsüyle güzel indirdi Döndü ve direk sol tarafa yerden sert vurdu ve top ağlarla buluştu. (2 - 0)

Dk.45+1: Sağ taraftan Kocaelispor etkili geldi. Mehmet ve Samed Ali güzel bir verkaça girdi Samed seken topa voleyle aşırtma bir vuruş yaptı ancak top kalecinin bakışlarında sol direğin dibinden dışarı çıktı

İlk yarı sona erdi. 2 - 0

İKİNCİ YARI BAŞLIYOR...

İKİNCİ YARI BAŞLADI

İKİNCİ YARI

Dk. 46: Yavuz bastırdı, Gökhan yüzde yüzlük golü önledi

Dk. 55: Kocaelispor'da oyuncu değişikliği, Okan Eken oyundan çıkarken yerini Mertan'a bıraktı.

Dk. 59: Kocaelispor'da Yusuf Cihat sarı kart gördü

Dk.63: Etimesgut'ta Talha sakatlandı, oyundan çıktı

Dk.64: Kocaelispor üçüncü gol için bastırıyor.

Dk.64: Sağdan hareketlenen Yusuf Cihat ceza sahası önünde düşürüldü.

Dk 67: GOOOOOOOOLLLLLLL Samet Ali Kaya (3-0)

Dk. 67: Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde yükselen topa Samed Ali dönerek vurdu ve sol ayağı ile topu sol köşeden ağlara gönderdi. (3-0)

Dk. 78: GOOOOOOOOLLLLLLLL Kocaelispor’da sol bek Atila’nın pasında Mehmet Yılmaz sağ ayağının içiyle topu ağlara gönderdi. (4-0)

Dk. 84: Turan ceza alanına girdi. Alpay durdurdu, Gökhan yatarak önledi.

Dk. 89: PENALTI, Hazarhan'ın düşürülmesi ile penaltı kazandı. Tribünler kaleci Gökhan'dan penaltının kullanılmasını istedi. Gökhan ise bu daveti güzellikle kabul etmedi. Penaltıyı Mertan kullandı ancak kaleci Murat Can penaltıyı kurtardı.

Maçın sonuna 3 dakikalık süre eklendi

Dk. 90+3: Alaadin vurdu, savunmaya çarptı ve kaleci Gökhan bloke etti.

Maç Sona Erdi

# Kocaelispor

03 Ara 2022 - 13:15 - Spor

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