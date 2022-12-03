O iş yerlerinin faaliyetine son verildi

Gebze ilçesi Kirazpınar Mahallesi’nde çevreye kötü koku yayan ve hava kirliliğine neden olan iki işyerinin faaliyetine, Büyükşehir Belediyesi Gayri Sıhhi Müessese İnceleme Kurulunun kararı ile son verildi. Vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri bölgede denetleme yaptı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, ‘İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı’ olmadan faaliyet gösterdiği tespit edilen iki işyerinin faaliyetinin sonlandırılması konusunu Gayri Sıhhi Müesseseleri (GSM) İnceleme Kuruluna sevk etti.

Konu, GSM Kurulu’nun 24 Kasım tarihli gündeminde görüşüldü. Görüşme neticesinde kurul tarafından çevre sağlığı, can ve mal güvenliği açısından risk teşkil eden ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı bulunmayan 1. Sınıf GSM niteliğindeki 2 işyerinin faaliyetten men edilmeleri kararı alındı. Karar doğrultusunda dün, Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından bu işyerlerine yönelik mühürleme işlemi yapıldı.