Babasıyla kavga eden kuzenini öldürdü

Olay İzmit Gündoğdu Mahallesi Kayapınar Sokakta ikamet eden ve aralarında eskiye dayalı husumet bulunan Soner T.(43), aynı apartmanda yaşayan ve evinin bahçesinde çalışan amcası Hasan T.’yi darp etmeye başladı. Edinilen bilgiye göre babasının kuzeni tarafından darp edildiğini gören Tamer T.(43) evinin balkonundan silahla kuzeni Soner T.’ye ateş açtı. Tamer’in silahından çıkan mermiler kuzeni Soner T.’ın vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Soner T., ambulansla Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Tezcan, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayın zanlısı Tamer T., olayda kullandığı tabanca ile polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken olayla ilgili çalışma başlatıldı.