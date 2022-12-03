03 Ara 2022 - 14:34- Gündem G: 03 Ara 2022 - 14:37

Büyükakın: “Hukukçular medeniyet inşa ediyor”

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) Hukuk Platformu’nda konuşma yapan MBB ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Medeniyetlerin inşa edilmesinde en güçlü unsur hukukçulardır. Hukukçular aslında farkında olmadan yaptıkları yorumlarla, kamusal meselelere ilişkin değerlendirmelerle, idarecilere yaptıkları tavsiyelerle bir yandan hayatı inşa ediyorlar” dedi
Büyükakın: “Hukukçular medeniyet inşa ediyor” mask
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Marmara Belediyeler Birliği Hukuk Platformu üyesi avukatlar Kocaeli’de buluştu. Marmara bölgesindeki belediyelerden hukuk müşaviri ve avukatların katıldığı toplantıda çeşitli konular ele alındı. Toplantının ev sahipliğini yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, hukukçuların medeniyet inşa ettiğine vurgu yaptı. 70 hukukçunun katıldığı toplantıda platform üyeleri, yerel yönetimlerde iş hukukuna ilişkin güncel hukuki sorunlar ve çözüm önerilerini Prof. Dr. Talat Canbolat ve Av. Arb. Emine Canbolat ile değerlendirdi. Toplantının açılışında konuşan Marmara Belediyeler Birliği MBB ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, MBB’nin yeni dönem vizyonundan bahsetti. Büyükakın, belediyelerin iyi çalışmalarının arkasında yetkin belediyecilerin olduğunu, yetkinliği artırmak adına da Marmara Bölgesi’nde belediyeler arası değişim programı başlatılacağını ve bu sayede farklı ölçeklerdeki belediyelerin deneyimlerini birbirleriyle paylaşmalarına imkan sağlanacağını belirtti.

Çeşitli konular ele alındı
Toplantı gündeminde yer alan konu başlıklarından Belediyelerde Arabuluculuk Müessesesinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, İş Kanunundan Kaynaklanan Davalara İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Belediye Personel Şirketindeki İşçi Personelin İmza Yetkisinin Sınırları ve Genel Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Belediye Şirketlerinde Kıdem Tazminatı Hak Eden Personele Kısmi veya Mükerrer Ödemeler Yapılması ve Bunun Tespiti Sorunları ve Çözüm Önerileri ile 696 sayılı KHK’lı İşçiler Tarafından Açılan Muvazaa ve Uyum Davalar iki saat süren bir seminer ile tartışılarak yaşanan sorunlara çözüm önerileri getirildi.

“Hukukçular medeniyet inşa ediyor”
Birlikte hareket etmenin önemine ve hukuçuların medeniyet inşa ettiğine vurgu yapan Başkan Büyükakın, “Kocaeli  Büyükşehir Belediyesi olarak bir damla suyu artırmadan Marmara’ya vermiyoruz ama diğer belediyeler bunu yapmıyorsa fayda vermiyor. Dolayısıyla tek tek kendi çıkarımıza hareket edersek toplamda herkes için bu faydalı bir davranış olmaz. Son dönemde insanlık bunun önemini daha fazla görmeye başladı. Medeniyetlerin inşa edilmesinde en güçlü unsur hukukçulardır. Bir yerde adalet sistemi ne kadar iyi tecelli etmişse orada gerçekten medeniyetin yükselme imkânını da görüyorsunuz. Hukukçular aslında farkında olmadan yaptıkları yorumlarla, kamusal meselelere ilişkin değerlendirmelerle, idarecilere yaptıkları tavsiyelerle bir yandan hayatı inşa ediyorlar. Hukuk canlı bir sistem. Hukukçular hakkaniyeti savunduğunda, onun mücadelesini verdiğinde dünyanın topyekûn değiştiğini göreceksiniz” şeklinde konuştu.

Toplantının ardından katılımcılar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı sorumluluğunda ve koordinasyonunda yapılan ve doğal çevresiyle birlikte 2 bin dönümlük alana yayılan dünyanın üçüncü, Avrupa’nın en büyük doğal yaşam alanı Ormanya Doğal Yaşam Parkı’na teknik ziyarette bulundu.

# Büyükşehir Belediyesi, Tahir Büyükakın, Avrupa

03 Ara 2022 - 14:34 - Gündem

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