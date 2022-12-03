03 Ara 2022 - 16:17- Ekonomi G: 03 Ara 2022 - 17:15

İkinci el otomobil fiyatlarında artış!

Matrah düzenlemesi sonrası otomobil piyasasında bir muamma oluştu. Sıfır otomobilin bulunmaması nedeniyle ikinci ellerin de fiyatları yükseliyor
İkinci el otomobil fiyatlarında artış! mask
Haber albümü için resme tıklayın

Otomobil piyasasının beklediği ÖTV matrah düzenlemesi 24 Kasım'da Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeye göre, otomobillerde ÖTV matrah limiti artırıldı. 1600 CC altı araçlarda alt limit 184 bin TL oldu.

Sıfır otomobil alma hayali kuran ve matrah düzenlemesi ile bayilere giden vatandaşlar aldıkları ' araç yok' cevabıyla elleri boş döndü. İlk etapta sınırlı bir düşüş yaşayan ikinci el oto piyasası ise bayilerde sıfır otomobil olmaması üzerine tekrar artışa geçti.

ÖTV indirimi sonrası gelen zamlar ile piyasanın yeniden arttığını ifade eden otomobil galerisi sahibi Faruk Hoca, "Vatandaş son 3 ayı ÖTV indirimi için bekledi. 24 Kasım'da matrah düzenlemesi yapıldı. Matrah düzenlemesi ile bazı araçlarda 100 bin TL'ye fiyat düştü. Bu düşüşler beklentiyi tam karşılamadığından 2. el oto piyasasını etkilemedi. Sıfır arabalara aralık ayında zam geldi. Bunun yansıması da 2. elde zam güncellemesi oldu. Çünkü piyasada sıfır araç olmayınca vatandaş yine ikinci ele yöneldi" dedi.
# otomobil, Vatandaşlar, Araç

03 Ara 2022 - 16:17 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.929.865 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

PERSONEL ALINACAKTIR

Vezirçiftliği’ndeki HDM Lastik servisimizde sök tak işinde yetiştirilmek üzere personel alımı yapılacaktır.

0536 605 84 87

ELEMAN ARANIYOR

İzmit Sanayisinin yanında bulunan OCE Yapı firmamızda çalıştırılmak üzere - AİRLESS ÇELİK KONSTRÜKSİYON BOYACISI, - MANUEL KUMLAMA USTASI - KAZAN...

0544 265 41 45 0262 335 58 20

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

SPOT: SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN AÇIKLAMA : GÖLCÜK MERKEZDE, ZEMİN KATTA , LAVABOSU OLAN, 25M2’LİK DÜKKAN SATILIKTIR. TEL: 0537 604 01 09

PERSONELLER ARANIYOR

AÇIKLAMA : Pişmaniye İmalat bölümünde çalışmak üzere yarı zamanlı-tam zamanlı Bay-bayan personeller alınacaktır.   *Öğrenci de olabilir.  TEL:...

FİRMA ADI:KERESTE PAZARI- KIRKBİR AĞAÇ

FİRMA ADI:KERESTE PAZARI- KIRKBİR AĞAÇ ADRES: Özdilek AVM Yanı Uzunçiftlik/ Kartepe  TE1: 0262 373 41 73  TEL2: 0545 390 41 61 

KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM / KERESTE

SPOT: KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM / KERESTE AÇIKLAMA : KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM KERESTE Çatı - Kalıp - Kamelya malzemelerinde aradığınız herşey  EKONO...

Firmamıza CNC OPERATÖRÜ  aranmaktadır.

Firmamıza CNC OPERATÖRÜ  aranmaktadır. ATILIM HİDROLİK BAŞİSKELE 0532 568 99 41

MOTORLU KURYE ARANIYOR

MOTORLU KURYE ARANIYOR...

MALİYE ANLAŞMALI MATBAA

- FATURA - İRSALİYELİ FATURA - SEVK İRSALİYESİ - GİDER PUSULASI - SERBEST MESLEK MAKBUZU - PERAKENDE SATIŞ FİŞİ - ADİSYON - GÜNLÜK MÜŞTERİ Lİ...

05304622294

DERİNCE’DE SATILIK DAİRE

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki  çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare  K...

0537 297 46 20

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İkinci el otomobil fiyatlarında artış! mask
İkinci el otomobil fiyatlarında artış!
Zam pazarlığı için geri sayım başladı mask
Zam pazarlığı için geri sayım başladı
Asgari ücret 10 yılda 96 dolar eridi mask
Asgari ücret 10 yılda 96 dolar eridi
Kasım ayı ihracat 21 Milyar 854 Dolar mask
Kasım ayı ihracat 21 Milyar 854 Dolar
TÜBİTAK 311 araştırmacı alacak mask
TÜBİTAK 311 araştırmacı alacak
119 öğretim elemanı alınacak mask
119 öğretim elemanı alınacak
Anket Halk Ekmek fabrikası kurulsun mu?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL