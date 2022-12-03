Sana liderlik çok yakışıyor! “4-0”

ÇOK İYİ BAŞLADIK

Kocaeli Stadı’ndaki mücadelenin ilk yarısında Kocaelispor oyunun mutlak hakimiydi. Karşılaşmaya agresif başlayan yeşil siyahlılar 9. dakikada öne geçti. Maçın yıldızlarından Yusuf Cihat kazandığı topu Tayfun’a gönderdi, Tayfun da topun gelişine sert ve isabetli vurarak sol köşeden topu filelere gönderdi. “1-0”

CEM EKİNCİ’DEN KLAS GOL

Attığı golden sonra ataklarına devam eden yeşil siyahlılar Cem, Samed Ali ve Okan ile gole çok yaklaşsa da kaleci Murat Can 3 pozisyonda da nefis kurtarışlara imza attı. Maçın 39. dakikasında Kocaelispor farkı 2’ye çıkardı. Ceza sahası içinde topu kontrol eden ve topa dönerek vuran Cem Ekinci sağ köşeden topu ağlara gönderdi.

BEKLERİN BİRİ ATTI DİĞER ATTIRDI

Kocaelispor ikinci yarıda da oyunun mutlak hakimiydi. Cem ve İlyas ile gole yaklaşan Kocaelispor 68’de farkı 3’e çıkardı. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde yükselen topa Samed Ali dönerek vurdu ve sol ayağı ile topu sol köşeden ağlara gönderdi. (3-0) 78’de fark 4’e çıktı. Kocaelispor’da sol bek Atila’nın pasında Mehmet Yılmaz sağ ayağının içiyle topu ağlara gönderdi.

MERTAN PENALTI KAÇIRDI

Yeşil siyahlılar mücadelenin 89. dakikasında Hazarhan'ın düşürülmesi ile penaltı kazandı. Tribünler, kaleci Gökhan'dan penaltının kullanılmasını istedi. Gökhan ise bu daveti güzellikle kabul etmedi. Penaltıyı moral bulması için Mertan kullandı ancak kaleci Murat Can penaltıyı kurtardı. Penaltıyı kullanan İlyas Kubilay ise duruma tepki gösterdi. Kalan sürede başka gol olmadı ve Kocaelispor, Etimesgut’u 4-0 mağlup ederken sezonun en farklı skorunu da elde etti.

MÜTHİŞ HAFTA

Cumartesi mesaisinde rakiplerin maçları Kocaelispor’un istediği gibi sona erdi. Bucaspor, Vanspor’a sahasında 1-0, İskenderunspor da deplasmanda Sarıyer’e 2-1 mağlup oldu ve Kocaelispor 3 puan farkla liderliğe yükseldi. Yeşil siyahlılar haftaya pazar günü deplasmanda, Ankara Demirspor’u Metican Cici’nin golü ile 1-0 mağlup eden Kastamonuspor’u konuk edecek.

KOCAELİPOR: 4

ETİMESGUT BELEDİYE: 0

STAT: Kocaeli

HAKEMLER: Hakan Ülker*, Kürşathan Akın**, Uğur Başdaş**

KOCAELİSPOR

35 GÖKHAN DEĞİRMENCİ***

3 YALÇIN KILINÇ***

4 ALPAY ÇELEBİ***

8 YUSUF CİHAT ÇELİK***

(Dk. 85 YİĞİTALİ BAYRAK?)

10 TAYFUN AYDOĞAN***

(Dk. 73 MEHMET TAŞ*)

14 İLYAS KUBİLAY YAVUZ***

19 ATİLA TURAN****

32 MEHMET YILMAZ***

77 SAMED ALİ KAYA***

(Dk. 85 BEDİRHAN YILDIZ?)

7 CEM EKİNCİ****

(Dk. 84 HAZARHAN KARACA*)

9 OKAN EKEN***

(Dk. 55 MERTAN CANER*)

YEDEKLER

17 İSMET YUMAKOĞULLARI

5 DIOGO ÖZÇAKMAK

45 MESUT CAN TUNALI

22 YUSUF EFE YAMAN

71 YİĞİT CANGURU

ETİMESGUT BELEDİYESPOR

MURAT CAN YILDIZ**

BERK AKGÖNÜL *

(Dk. 40 ATAMER BİLGİN*)

10 BURAK ÇOLAK*

(Dk. 46 YAĞIZ BOLAT*)

14 FURKAN POLAT*

19 REŞO AKIN**

21 SIDDIK İSTEMİ*

23 SEZER ÖZMEN*

24 SEMİH ÜSTÜN**

(Dk. 67 HAMZA OK*)

41 TALHA ÖZLER**

(Dk. 67 İSMAİL GÜNER*)

60 TURAN YILMAZ*

88 GÖKHAN LALE*

(Dk. 50 CEBRAİL AKBULUT*)

YEDEKLER

MERT GÖKTEPE

YİĞİT YIKILMAZ

EREN KINALI

BERKE GÜRBÜZ

MUHAMMET BEŞİR

GOLLER: Dk. 9 Tayfun, Dk. 37 Cem Ekinci, Dk. 68 Samed Ali, Dk. 78 Mehmet Yılmaz

SARI KARTLAR: Dk. 59 Yusuf Cihat (Kocaelispor) Dk. 89 Murat Can (Etimesgut)

NOT: Mertan 90. dakikada penaltı kaçırdı.

DAKİKALAR…

Dk. 8 Kocaelispor sol kanattan Atilla ile tehlikeli geldi. 2 kişiyi oyundan düşürüp pasını veren Atila, Okan’a topu gönderdi ancak savunma araya girdi.

Dk. 9: Kocaelispor bu dakikada öne geçti. Sağ kanattan topu getiren Yusuf Cihat’ın pasında Tayfun rahat şekilde ayağının içiyle topa çok iyi vurdu ve takımını öne geçirdi. “1-0”

Dk. 19: Sağ kanattan Cem ve Tayfun’un güzel verkaçıyla Kocaelispor tehlikeli eldi. Cem direk şutladı ancak kaleci son anda kurtardı.

Dk. 22 Kocaelispor sol taraftan Kubilay’la korneri kullandı. Alpay çok güzel yükseldi güzel bir kafa vuruşu ancak üst direğin bir karış üstünden kalecinin bakışlarıyla dışarı çıktı.

Dk. 31 Kocaelspor yine Yusuf Cihat’la sağ kanattan geldi. Cihat çok güzel kesi ceza sahasında Cem plaseyle saol tarafa gönderdi ancak kaleci Murat son anda topu kornere attı.

Dk. 37 GOL. Kocaelispor rakip alana kalabalık geldi. Güzel paslaşmalarla Kubilay topu ceza sahasına güzel gönderdi Cem göğüsyle güzel indirdi. Döndü ve direk sol tarafa yerden sert vurdu ve top ağlarla buluştu. 2 - 0

Dk. 45+1 Sağ kanattan Kocaelispor etkili geldi. Mehmet ve Samed Ali güzel bir verkaça girdi Samed seken topa voleyle aşırtma bir vuruş yaptı ancak top kalecinin bakışlarında sol direğin dibinden dışarı çıktı.

Dk. 67: Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde yükselen topa Samed Ali dönerek vurdu ve sol ayağı ile topu sol köşeden ağlara gönderdi. (3-0)

Dk. 78: Fark 4’e çıktı. Kocaelispor’da sol bek Atila’nın pasında Mehmet Yılmaz sağ ayağının içiyle topu ağlara gönderdi.

Dk. 89. dakikada Hazarhan'ın düşürülmesi ile penaltı kazandı. Tribünler, kaleci Gökhan'dan penaltının kullanılmasını istedi. Gökhan ise bu daveti güzellikle kabul etmedi. Penaltıyı Mertan kullandı ancak kaleci Murat Can penaltıyı kurtardı.