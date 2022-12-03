Sana liderlik çok yakışıyor! “4-0”

ÇOK İYİ BAŞLADIK
Kocaeli Stadı’ndaki mücadelenin ilk yarısında Kocaelispor oyunun mutlak hakimiydi. Karşılaşmaya agresif başlayan yeşil siyahlılar 9. dakikada öne geçti. Maçın yıldızlarından Yusuf Cihat kazandığı topu Tayfun’a gönderdi, Tayfun da topun gelişine sert ve isabetli vurarak sol köşeden topu filelere gönderdi. “1-0”
CEM EKİNCİ’DEN KLAS GOL
Attığı golden sonra ataklarına devam eden yeşil siyahlılar Cem, Samed Ali ve Okan ile gole çok yaklaşsa da kaleci Murat Can 3 pozisyonda da nefis kurtarışlara imza attı. Maçın 39. dakikasında Kocaelispor farkı 2’ye çıkardı. Ceza sahası içinde topu kontrol eden ve topa dönerek vuran Cem Ekinci sağ köşeden topu ağlara gönderdi.
BEKLERİN BİRİ ATTI DİĞER ATTIRDI
Kocaelispor ikinci yarıda da oyunun mutlak hakimiydi. Cem ve İlyas ile gole yaklaşan Kocaelispor 68’de farkı 3’e çıkardı. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde yükselen topa Samed Ali dönerek vurdu ve sol ayağı ile topu sol köşeden ağlara gönderdi. (3-0) 78’de fark 4’e çıktı. Kocaelispor’da sol bek Atila’nın pasında Mehmet Yılmaz sağ ayağının içiyle topu ağlara gönderdi.
MERTAN PENALTI KAÇIRDI
Yeşil siyahlılar mücadelenin 89. dakikasında Hazarhan'ın düşürülmesi ile penaltı kazandı. Tribünler, kaleci Gökhan'dan penaltının kullanılmasını istedi. Gökhan ise bu daveti güzellikle kabul etmedi. Penaltıyı moral bulması için Mertan kullandı ancak kaleci Murat Can penaltıyı kurtardı. Penaltıyı kullanan İlyas Kubilay ise duruma tepki gösterdi. Kalan sürede başka gol olmadı ve Kocaelispor, Etimesgut’u 4-0 mağlup ederken sezonun en farklı skorunu da elde etti.
MÜTHİŞ HAFTA
Cumartesi mesaisinde rakiplerin maçları Kocaelispor’un istediği gibi sona erdi. Bucaspor, Vanspor’a sahasında 1-0, İskenderunspor da deplasmanda Sarıyer’e 2-1 mağlup oldu ve Kocaelispor 3 puan farkla liderliğe yükseldi. Yeşil siyahlılar haftaya pazar günü deplasmanda, Ankara Demirspor’u Metican Cici’nin golü ile 1-0 mağlup eden Kastamonuspor’u konuk edecek.
KOCAELİPOR: 4
ETİMESGUT BELEDİYE: 0
STAT: Kocaeli
HAKEMLER: Hakan Ülker*, Kürşathan Akın**, Uğur Başdaş**
KOCAELİSPOR
35 GÖKHAN DEĞİRMENCİ***
3 YALÇIN KILINÇ***
4 ALPAY ÇELEBİ***
8 YUSUF CİHAT ÇELİK***
(Dk. 85 YİĞİTALİ BAYRAK?)
10 TAYFUN AYDOĞAN***
(Dk. 73 MEHMET TAŞ*)
14 İLYAS KUBİLAY YAVUZ***
19 ATİLA TURAN****
32 MEHMET YILMAZ***
77 SAMED ALİ KAYA***
(Dk. 85 BEDİRHAN YILDIZ?)
7 CEM EKİNCİ****
(Dk. 84 HAZARHAN KARACA*)
9 OKAN EKEN***
(Dk. 55 MERTAN CANER*)
YEDEKLER
17 İSMET YUMAKOĞULLARI
5 DIOGO ÖZÇAKMAK
45 MESUT CAN TUNALI
22 YUSUF EFE YAMAN
71 YİĞİT CANGURU
ETİMESGUT BELEDİYESPOR
MURAT CAN YILDIZ**
BERK AKGÖNÜL *
(Dk. 40 ATAMER BİLGİN*)
10 BURAK ÇOLAK*
(Dk. 46 YAĞIZ BOLAT*)
14 FURKAN POLAT*
19 REŞO AKIN**
21 SIDDIK İSTEMİ*
23 SEZER ÖZMEN*
24 SEMİH ÜSTÜN**
(Dk. 67 HAMZA OK*)
41 TALHA ÖZLER**
(Dk. 67 İSMAİL GÜNER*)
60 TURAN YILMAZ*
88 GÖKHAN LALE*
(Dk. 50 CEBRAİL AKBULUT*)
YEDEKLER
MERT GÖKTEPE
YİĞİT YIKILMAZ
EREN KINALI
BERKE GÜRBÜZ
MUHAMMET BEŞİR
GOLLER: Dk. 9 Tayfun, Dk. 37 Cem Ekinci, Dk. 68 Samed Ali, Dk. 78 Mehmet Yılmaz
SARI KARTLAR: Dk. 59 Yusuf Cihat (Kocaelispor) Dk. 89 Murat Can (Etimesgut)
NOT: Mertan 90. dakikada penaltı kaçırdı.
DAKİKALAR…
Dk. 8 Kocaelispor sol kanattan Atilla ile tehlikeli geldi. 2 kişiyi oyundan düşürüp pasını veren Atila, Okan’a topu gönderdi ancak savunma araya girdi.
Dk. 9: Kocaelispor bu dakikada öne geçti. Sağ kanattan topu getiren Yusuf Cihat’ın pasında Tayfun rahat şekilde ayağının içiyle topa çok iyi vurdu ve takımını öne geçirdi. “1-0”
Dk. 19: Sağ kanattan Cem ve Tayfun’un güzel verkaçıyla Kocaelispor tehlikeli eldi. Cem direk şutladı ancak kaleci son anda kurtardı.
Dk. 22 Kocaelispor sol taraftan Kubilay’la korneri kullandı. Alpay çok güzel yükseldi güzel bir kafa vuruşu ancak üst direğin bir karış üstünden kalecinin bakışlarıyla dışarı çıktı.
Dk. 31 Kocaelspor yine Yusuf Cihat’la sağ kanattan geldi. Cihat çok güzel kesi ceza sahasında Cem plaseyle saol tarafa gönderdi ancak kaleci Murat son anda topu kornere attı.
Dk. 37 GOL. Kocaelispor rakip alana kalabalık geldi. Güzel paslaşmalarla Kubilay topu ceza sahasına güzel gönderdi Cem göğüsyle güzel indirdi. Döndü ve direk sol tarafa yerden sert vurdu ve top ağlarla buluştu. 2 - 0
Dk. 45+1 Sağ kanattan Kocaelispor etkili geldi. Mehmet ve Samed Ali güzel bir verkaça girdi Samed seken topa voleyle aşırtma bir vuruş yaptı ancak top kalecinin bakışlarında sol direğin dibinden dışarı çıktı.
Dk. 67: Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde yükselen topa Samed Ali dönerek vurdu ve sol ayağı ile topu sol köşeden ağlara gönderdi. (3-0)
Dk. 78: Fark 4’e çıktı. Kocaelispor’da sol bek Atila’nın pasında Mehmet Yılmaz sağ ayağının içiyle topu ağlara gönderdi.
Dk. 89. dakikada Hazarhan'ın düşürülmesi ile penaltı kazandı. Tribünler, kaleci Gökhan'dan penaltının kullanılmasını istedi. Gökhan ise bu daveti güzellikle kabul etmedi. Penaltıyı Mertan kullandı ancak kaleci Murat Can penaltıyı kurtardı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Kanalan Fruk - İşte körfezime yakışır bir skor
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.