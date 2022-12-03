Başkan Koyun’u maç öncesi aradım, “Devreler 2-0 bitecek, 4-0 kazanacağız” dedim

Dünkü maç öncesinde ani rahatsızlığım nedeniyle müsabakayı izlemek üzere eve döndüm. Canım sıkıldı. Şeker-tansiyon fırlamış. Bari Başkan Engin Koyun’u arayayım dedim. “Başkanım hesap kitap yaptım, iki devreyi de 2-0’dan toplamda 4-0 kazanacağız” dedim. Başkan güldü. Teşekkür etti.

Ne mi oldu?..

İlk yarı 2-0…

İkinci yarı 2-0 bitti…

Tahminim tutmayacaktı, Mertan penaltıyı atsa 5-0 olacaktı. Atamadı. Tahminim yine tuttu. Maçtan önce de bu skoru Face’te paylaştım. İçim rahat.

Biraz mantıkla iki yarıda da eşit sayıda gol atacağımızı bilmek zor değil aslında…

Neyse…

Önemli olan bu değil ki…

Farklı galibiyet, liderlik, zirvede arayı açmamız, beni şımarttı da bu yazıyı böyle tahmin üzerine yazdım…

Bu pazar rahatız…