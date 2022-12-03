Endoklinik Kocaelililerin hizmetinde!

Daha önce Kocaeli Devlet Hastanesi ve Kocaeli Derince Eğitim Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Uzman Doktor Tuğba Arkan’ın sahibi olduğu Endo Klinik bugün yapılan açılış töreni ile hizmete başladı. Alikahya Fatih Mahallesi Muhabbet Sokak üzerinde bulunan klinik binasında hizmet verecek olan merkezin açılış törenine TIP dünyasından birçok isim akın etti. Açılış törenine İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Ayşegül Babacan, Uzm. Dyt. Gülden Özçini Uz, İşletme Müdürü Yasemin Eren, Prof. Dr. Atalay Arkan ve sevenleri katıldı.
GENİŞ HİZMET
Uzman kadrosu ile hizmet verecek olan klinikte; Diyabet, obezite, metabolik hastalık, insülin direnci, karaciğer yağlanması, troid kanseri, troid biyopsisi, sivilcelenme, kısırlık, cinsel sağlık, sporcu sağlığı, adet düzensizliği, boyun muayenesi, yetişkin bakımı, böbreküstü bezi, gebe takibi, kemik erimesi, hipofiz hastalıkları, kısırlık, yüksek tansiyon, guatr, kolesterol, imotans, paratiroid hastalıkları, cushing, çocuk endokrin, boyun muayenesi, vitamin takibi, yüksek tansiyon, sporcu sağlığı vb. gibi hastalıkların tedavisi sağlanacak. Açılışa katılan misafirlere teşekkür eden Arkan kliniğe tüm Kocaeli Halkını davet etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.