03 Ara 2022 - 17:37- Siyaset G: 03 Ara 2022 - 18:23

İYİ Parti Karamürsel’de Kılınçsoy yeniden başkan

İYİ Parti Karamürsel 3’üncü Olağan İlçe Kongresi’nde mevcut başkan Orhan Kılınçsoy ile Selim Börek yarıştı
İYİ Parti Karamürsel’de Kılınçsoy yeniden başkan mask
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302 oy

300 geçerli oy

2 geçersiz oy 

Orhan Kılınçsoy: 265 Oy 

Selim Börek: 35 Oy 

İYİ Parti Karamürsel 3’üncü Olağan İlçe Kongresi, Karamürsel Beyaz Saray Düğün Salonu’nda gerçekleşti.Kongrede mevcut başkan Orhan Kılınçsoy ve Selim Börek yarıştı.KongreyeİYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, İl Başkanı Şanbaz Yıldız, İlçe Başkanları, İl Yönetim Kurulu Üyeleri, diğer siyasi parti ilçe başkanları ve temsilcileri, parti üyeleri ve delegeler, CHP Karamürsel İlçe Başkanı Anıl Aksu, SP Karamürsel İlçe Mustafa Sağlam katıldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kongrede divan başkanlığınıMustafa Candemir, katipliklerini Nurten Oskay, Yasemin Börek, Hüseyin Kızılkaya ve Oktay Özkök yaptı.Konuşmaların ardından 400 kişinin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede üyeler sandığa gitti.

ORHAN KILINÇSOY'UN LİSTESİ

Rafet Kurban

Ahmet Çakmak

Hüseyin Tarık Kuzuoğlu

Ramazan Yetim

RüşdüKırlak

Ahmet Haşim Şener

Erdoğan Erol

Aydın Yılmaz

Ayşe Sucu

GülyazDaşdemir

Ayşegül Ak

Fahrettin Yılmaz

Metin Tombul

Şerif Oktay Özkök

Tahsin Gümüşalan

Zübeyde Kipritçi

Muharrem Uzun

İsmail Avcı

Hayrettin Ciniviz

Nursel Dikidaş

Hüseyin Kızılkaya

İhsan Öztürk

Sezgin Bağıgüzel

Sude Naz Karaman

Semra Gürlek

Bülent Altın

İL DELEGELERİ

Orhan Kılınçsoy

Rafet Kurban

Ahmet Çakmak

Mehmet Baş

RüşdüKırlak

Cihan Özer

Selda Çıtcı

Yalçın Erdebil

Hüseyin TarıkKuzuoğlu

Erkin Özyılmaz

Salih Akkuş

Tahsin Gümüşalan

Ayşegül Ak

Zübeyde Kipritçi

Birgül Görken

Ramazan Yetim

Erdi Canguru

GülyazDaşdemir

Öznur Sevimli

Muharrem Uzun

Süleyman Aktaş

Koray Yücebağ

SELİM BÖREK’İN ASİL LİSTESİ

Gökhan Eraslan

Ergün Akkuş

İlker Öztürk

Bahar Özalgın

Zaim Özkut

Tayfun Soybelli

Aynur Eraslan

Serhat Öztürk

Furkan Ekerbiçer

Erola Aköz

Nurten Börek

Cumhur Zengin

Halil Bağdat

Ferdi Eryiğit

Nail Akbulut

Demet Avcı

Müjdat Gürel

Bekir Basar

Ömer Yüce

Turgay Tosun

Taner Börek

Bilal İlhan

Merve Torun

Nesrin Bağdat

Kemal Soncu

Seren Edemen

İL DELEGELERİ

Selim Börek

Halil Bağdat

Gökhan Eraslan

Bahar Özalgın

Süleyman Aktaş

Yaşar Gül

Mehmet Akdeniz

Vedat Erbaş

Mehmet Baş

Orhan Kılınçsoy

Yalçın Erdebil

Erol Aköz

Serhat Öztürk

Bekir Basar

Furkan Ekerbiçer

Turgay Tosun

Ferdi Eryiğit

İlker Öztürk

Ömer Yüce

Müjdat Gürel

Taner Börek

Ergün Akkuş

# chp, İyi Parti, Aydın

03 Ara 2022 - 17:37 - Siyaset

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