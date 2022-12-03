İYİ Parti Karamürsel’de Kılınçsoy yeniden başkan

302 oy
300 geçerli oy
2 geçersiz oy
Orhan Kılınçsoy: 265 Oy
Selim Börek: 35 Oy
İYİ Parti Karamürsel 3’üncü Olağan İlçe Kongresi, Karamürsel Beyaz Saray Düğün Salonu’nda gerçekleşti.Kongrede mevcut başkan Orhan Kılınçsoy ve Selim Börek yarıştı.KongreyeİYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, İl Başkanı Şanbaz Yıldız, İlçe Başkanları, İl Yönetim Kurulu Üyeleri, diğer siyasi parti ilçe başkanları ve temsilcileri, parti üyeleri ve delegeler, CHP Karamürsel İlçe Başkanı Anıl Aksu, SP Karamürsel İlçe Mustafa Sağlam katıldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kongrede divan başkanlığınıMustafa Candemir, katipliklerini Nurten Oskay, Yasemin Börek, Hüseyin Kızılkaya ve Oktay Özkök yaptı.Konuşmaların ardından 400 kişinin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede üyeler sandığa gitti.
ORHAN KILINÇSOY'UN LİSTESİ
Rafet Kurban
Ahmet Çakmak
Hüseyin Tarık Kuzuoğlu
Ramazan Yetim
RüşdüKırlak
Ahmet Haşim Şener
Erdoğan Erol
Aydın Yılmaz
Ayşe Sucu
GülyazDaşdemir
Ayşegül Ak
Fahrettin Yılmaz
Metin Tombul
Şerif Oktay Özkök
Tahsin Gümüşalan
Zübeyde Kipritçi
Muharrem Uzun
İsmail Avcı
Hayrettin Ciniviz
Nursel Dikidaş
Hüseyin Kızılkaya
İhsan Öztürk
Sezgin Bağıgüzel
Sude Naz Karaman
Semra Gürlek
Bülent Altın
İL DELEGELERİ
Orhan Kılınçsoy
Rafet Kurban
Ahmet Çakmak
Mehmet Baş
RüşdüKırlak
Cihan Özer
Selda Çıtcı
Yalçın Erdebil
Hüseyin TarıkKuzuoğlu
Erkin Özyılmaz
Salih Akkuş
Tahsin Gümüşalan
Ayşegül Ak
Zübeyde Kipritçi
Birgül Görken
Ramazan Yetim
Erdi Canguru
GülyazDaşdemir
Öznur Sevimli
Muharrem Uzun
Süleyman Aktaş
Koray Yücebağ
SELİM BÖREK’İN ASİL LİSTESİ
Gökhan Eraslan
Ergün Akkuş
İlker Öztürk
Bahar Özalgın
Zaim Özkut
Tayfun Soybelli
Aynur Eraslan
Serhat Öztürk
Furkan Ekerbiçer
Erola Aköz
Nurten Börek
Cumhur Zengin
Halil Bağdat
Ferdi Eryiğit
Nail Akbulut
Demet Avcı
Müjdat Gürel
Bekir Basar
Ömer Yüce
Turgay Tosun
Taner Börek
Bilal İlhan
Merve Torun
Nesrin Bağdat
Kemal Soncu
Seren Edemen
İL DELEGELERİ
Selim Börek
Halil Bağdat
Gökhan Eraslan
Bahar Özalgın
Süleyman Aktaş
Yaşar Gül
Mehmet Akdeniz
Vedat Erbaş
Mehmet Baş
Orhan Kılınçsoy
Yalçın Erdebil
Erol Aköz
Serhat Öztürk
Bekir Basar
Furkan Ekerbiçer
Turgay Tosun
Ferdi Eryiğit
İlker Öztürk
Ömer Yüce
Müjdat Gürel
Taner Börek
Ergün Akkuş
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.