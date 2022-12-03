Başkan Candemir, finali 307 delege ile yaptı

İlçe Başkanı ve başkan adayı Mehmet Candemir, son günde gövde gösterisi yaparcasına 307 delege ile yemekte bir araya gelerek moral buldu. Bugün saat 10.00’da sandık başına gelecek olan 400 delege oylarıyla yeni dönem ilçe başkanını seçecek. Mehmet Candemir, İbrahim Ömer Toyran ve Ayşegül Dinç aday olduklarını açıklayarak yarış içine girmişlerdi. Bu süreçte delegeler 3 adayın da adeta kıskacına girerken, her akşam düzenlenen yemeklere katılarak yapılan konuşmaları dinlediler.

Final yemeğini önceki akşam veren Mehmet Candemir, kalabalık grupla bir araya geldi. Candemir, seçimleri kazanacak yönetimi oluşturmak, birlik ve beraberlik içinde hareket etmek için aday olduğunu ifade ederek destek istedi. Bu arada, İl Başkanı Şanbaz Yıldız’ın çatı aday çalışma söylentileri son ana kadar devam etti ancak bir sonuç çıkmadı.