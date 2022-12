Şimga: “Türk ekmeksiz, elbisesiz, evsiz kalır ama vatansız kalmaz”

Kocaeli’de Türk Milli Kuvvetler Vakfı (TÜMKUV), kuruluşunun ikinci yılını özel bir organizasyonla kutladı. İkinci yıla özel sinevizyon, salondaki katılımcılara izletildi. Program dahilinde Atatürk’ün sevdiği şarkıların dinletilmesinin yanı sıra, yemek ve Osmanlı şerbeti ikram edildi. Vakıf Genel Başkan Danışmanı Mahmut Arı öncülüğünde türkü dinletisi yapıldı. Programın açılış konuşması ise Türk Milli Kuvvetler Vakfı Başkanı Fatih Şimga tarafından gerçekleştirildi. Şimga, “Ekonomik terörle Türkü ezmeye çalışanlar bilsin ki Türk ekmeksiz kalır, elbisesiz kalır, evsiz kalır ama vatansız kalmaz. Tarihte kalmamıştır, bundan sonra da kalmayacaktır ve bundan sonra Türk’ün vatanı tüm cihandır, Kızılelma’dır, turandır” dedi.

“Devletimin bekası uğruna şehadete koşan Ömer Halisdemirlerin emanetleri için vakıflaştık”

Vakfın hangi gayelerle yola çıktığından söz eden Başkan Şimga, “Aziz şehitlerimizin yakınları, kahraman gazilerimizin ve ailelerinin maddi, manevi ve toplumsal ihtiyaçlarının karşılanmasına temin etmek, bu kişilere iş bulmak konusunda destek olmak, yoksulluk nedeniyle yardıma muhtaç kişilere iş bulmaları konusunda destek olmak, yoksulluk, zihinsel veya fiziksel engellilik gibi nedenlerle yardıma muhtaç durumda olan kişilerin ve bu kişilerin ailelerinin maddi, manevi ve toplumsal ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olmak, devletinin eğitim ve sağlık hizmetlerine destek olmak amacıyla vakıflaştık. Bizler ülkemizin son 10 yılda sınırlarındaki savaşlar yüzünden ülkelerini terk ederek vatanımıza gelen sığınmacı göçünden doğan yükümlülükleri sırtlamak, sığınmacı insanları muhacirler görüp Türk töresine yakışır ve Medineli Ensar şuuruyla devletimizin yanında olmak amacıyla vakıflaştık. Devletimin bekası, milletimin istiklal ve istikbali uğruna şehadete koşan Ömer Halisdemirlerin hayalleri, hedefleri, emanetlerine sahip çıkıp hizmet etmek amacıyla vakıflaştık” diye konuştu.

“Türk Milli Kuvvetler Vakfı, günümüzün şanlı Kuvayı Milliyecileridir”

Vakıf olarak yaptıkları çalışmaların gurur verici olduğunu söyleyen Başkan Şimga, günümüzün Kuvayı Milliyecileri olduklarını belirtti. Şimga, “Her bölgede bir hastane, her ilde bir aşevi, her ilde bir destek okul ve pati canlarımıza her ilde bir barınak hedeflerimizle çıktığımız yolumuza 4 bölge ve ilde teşkilatlanarak hızla çalışmalarımıza başladık. Gücümüzü adımızla birleştirdiğimiz Kuvayı Milliye şuuruyla yürüdüğümüz bu kutlu yolun çilesi, özverisi şüphesiz ki Türk milletinin geleceği için yapılan bir mücadeledir. Ve bizler bu mücadelemizi yılmadan, yorulmadan devam ettireceğimizi yüce milletimize arz ediyoruz. Çünkü bizler başarının kesinlikle tesadüf olmadığının bilincindeyiz. Şanlı tarihimiz mücadele ile dolu, büyük zaferleri iman, inanç ve direnişle kazanmış bir milletin evlatlarıyız. Atatürk’ün dediği gibi Cumhuriyetin yılmaz bekçileriyiz. Bu sebeple Türk Milli Kuvvetler Vakfı geçmiş ve geleceğimiz arasında bir köprü kurarak milli ve manevi değerlere sahip çıkarak, meziyetlerini inanç ve gururla korumak zorunda olduğunu bilerek yürüyen günümüzün şanlı Kuvayı Milliyecileridir” şeklinde konuştu.

“Turan birliği kurulmalıdır”

Türkiye’nin attığı adımlarla güçlendiğine vurgu yapan Şimga, “Cumhuriyetimizin hayali yerli arabamızı Togg ismiyle gerçekleştiren, insansız hava, kara, deniz, araçlarıyla şanlı ordumuzun gücüne güç katan ve sırada bekleyen nice sürprizlerle müthiş çalışmalara imza atan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’ı da buradan en kalbi duygularımla selamlıyor, saygılarımı sunuyorum. Büyük Türk Başbuğu Metehan’ın ıslıklı oku ile başlayan bu serüven dünya tarihini yeniden yazacak güce kavuşmaya başlamıştır. Türk Milli Kuvvetler Vakfı Genel Başkanı olarak küresel birtakım konulara değinmeden konuşmamı bitirmek istemiyorum. Bilinmelidir ki Adriyatik’ten Çin Seddi’ne kadar Türk dilinin konuşulduğu Türk coğrafyasında dil birliğinin kimlik birliğine geçmesi zaruridir. Tek dil artık; tek devlet, tek bayrak, tek vatan konumuna gelmeli ve turan birliği kurulmalıdır” ifadelerini kullandı.

“Türk ekmeksiz, elbisesiz, evsiz kalır ama vatansız kalmaz”

Türklerin ekonomik terörle ezilmeye çalıştığını söyleyen Şimga, “Ekonomik terörle Türkü ezmeye çalışanlar bilsin ki Türk ekmeksiz kalır, elbisesiz kalır, evsiz kalır ama vatansız kalmaz. Tarihte kalmamıştır, bundan sonra da kalmayacaktır ve bundan sonra Türkün vatanı tüm cihandır, Kızılelma’dır, turandır” dedi.