Yangın merdiveninden düşerek ölen lise öğrencisinin cenazesi defnedildi

Yenikent Mahallesi 2424 Sokak'ta, dün akşam oturdukları evin yangın merdivenlerine çantasının takılması sonucu 6. kattan düşen Burcu Tali (17), ambulansla özel hastaneye kaldırıldı.
Kanuni Sosyal Bilimler Lisesi 12. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Tali, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Tali'nin cenazesi, Gebze Adli Tıp Şube Müdürlüğü Otopsi Merkezi'nden yakınları tarafından alınarak, Yenikent Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi.
Helallik alınmasının ardından Mutlukent Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde baba Erdoğan Tali, taziyeleri kabul etti.
Burcu Tali'nin cenazesi, kılınan namazın ardından Gebze Pelitli Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.