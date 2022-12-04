TEM’e girmek isterken virajı alamayan kağıt yüklü tır devrildi

Kaza, Körfez ilçesi TEM Otoyolu Körfez gişeleri bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.Ö. idaresindeki 41 UM 878 plakalı Mercedes marka kağıt yüklü tır, sürücünün TEM’e girmek isterken virajı alamaması neticesinde devrildi. Tır, kazanın ardından yan yatarak durabildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Herhangi bir sıkışma yaşamayan sürücü, sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralanan sürücünün kolunda kırık olduğu tespit edildi.
Kazadan dolayı bağlantı yolunda güvenli ulaşımın sağlanması adına trafik tek şeritten verildi. Kazalı tırın ve yola savrulan kağıtların kaldırılmasının ardından yol yeniden normal seyrine döndü.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.