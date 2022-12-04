04 Ara 2022 - 09:53- Spor G: 04 Ara 2022 - 09:54

Fırat Gül: Puan farkı ile lider olmak mutluluk verici

Kocaelispor Teknik Direktörü Fırat Gül, 4-0 kazanılan Etimesgut Belediyespor maçının ardından konuştu. Futbolcu kazanmanın önemine değinen Gül, penaltıyı kullanacak kişi ile ilgili ise “Ben kimi söylersem penaltıyı o kullanır” dedi

Erdem Övüç
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Fırat Gül: Puan farkı ile lider olmak mutluluk verici mask
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ERKEN GOL BULMAK ÖNEMLİYDİ

90 dakikayı değerlendirerek sözlerine başlayan Gül şu şekilde konuştu: Maçtan önce karşılaşmaya nasıl başlayacağımızı, nasıl devam edeceğimizi, gol bulduğumuzda nasıl oynayacağımızı veya farklı skor olursa nasıl hareket edeceğimizi kurgulamıştık. Ön alan baskısıyla başladığımız maçta rakibi hataya zorladık, pozisyon bulduk ve erken gol bulmanın avantajıyla da biraz daha rahat oynadık.

KOCAELİSPOR VE ŞEHİR BÜTÜNLEŞTİ

Rakip bizi çok fazla zorlamadı, ikinci bölgede kalabalık savuna yapmaya çalıştılar. Biz ise kanat varyasyonlarıyla ve merkezden santraforu kullanarak rakibi delmeyi planlamıştık. Nitekim de öyle oldu. Maçın diğer bölümlerinde de goller gelince çok rahat bir skor elde ettik. Sahada Kocaeli şehrinin özlediği ambiyans vardı. İyi oynayan Kocaelispor takımı, skor alan Kocaelispor takımı, taraftarıyla bütünleşmiş Kocaelispor vardı. Böyle ortamlar alamettir diye düşünüyorum. İnşallah sezon sonu hedefine ulaştığımızda bu atmosferin daha fazlasını yaşayacağız” dedi.

KÖTÜ OYNAYINCA KAZANMAK

Sık sık toplantılarda “Rakipler değil, bizim ne yaptığımız önemli” dedim. Odaklanmamız gereken yer oynadığımız oyun ve bizim ne yaptığımız. Uzun bir yoldayız ve kötü oynayıp kazanacağımız maçlar da olacak. Şampiyon olan takımlar kötü oynadığında da kazanabilen takımlardır. Biz kötü oynadığımız zamanlarda da galip geldik. Kötü oyunla kazanıyorsanız bunun nedenlerini de ayrıca irdelemek lazım. Rakip mi oynatmadı, hastalar mı vardı, oyunsal, kurgusal sorun mu var bunlara bakmak lazım.

BU YOLDA İNANDIK

Sebebini araştırıp, kötü oynayıp kazandığımız maçlardan sonraki dönüşler buralarda işe yarıyor. Rakipler takıldı ama lig devam ediyor. İki maç sonra devreye gireceğiz, arkasından ikinci yarıya başlayacağız. Burada aynı coşku ve heyecanla devam edeceğiz. Puan farkıyla lider olmak ayrıca mutluluk veriyor. Bu yolda inandık, taraftar inandı, şehir kenetlendi. İnşallah bu kenetlenmeyi sezon sonuna kadar devam ettireceğiz.

4 PENALTICIMIZDAN BİRİSİ DE MERTAN

Takımda 4 penaltıcımız var. Penaltıcılarımızdan birisi de Mertan. Normalde çok iyi penaltı kullanıyor. Ama üzerindeki baskıdan dolayı atamamış olabilir. Diğer penaltıcılarımız Tayfun, Beykan ve Okan ama onlar oyun esnasında sahada yoktu. Mertan vardı, o attı. Ben şu şekilde yaklaşıyorum. Oyuncular gol kaçırabilir, pas hatası yapabilir, penaltı kaçırabilir. Önemli olan oyuncunun çabası, takımına faydalı olmak için gösterdiği efordur.

DEĞİŞMEZ KRİTERİM

Ben buralardan memnunum. Geçmiş maçlardaki penaltı gollerine bakarsanız ne demek istediğim gayet iyi anlaşılır. Sonuç itibariyle biz oyuncularımıza sahip çıkmak zorundayız. Bu noktaya bu oyuncularla geldik, bundan sonra da gideceğiz. Değişmez kriterim, oyuncunun gayretidir. Çok çaba sarf etti. Ön alan baskılarını doğru yaptı, rakibi oynatmadı. Bazen penaltı kaçabiliyor, kalenin ağzından da kaçırabiliyorsunuz. Buralarda çok takılmamak lazım.

KİMİ SÖYLERSEM O KULLANIR

Lig uzun, bütün oyuncularımıza ihtiyacımız var. Maç olmuş 4-0. Oyuncu penaltı atmak isteyebilir. Bu gayet normal. Ama ben kimi söylersem penaltıyı o kullanır. Kubilay penaltıcılarımız arasında değildi. Ekstra durum olur, imtiyaz kullanabilirim. ‘Sen at’ derim. Atabilir o da önümüzdeki haftalarda. O da iyi bir penaltıcı. Ama bugün böyle bir tercih kullandım.

# Kocaelispor

04 Ara 2022 - 09:53 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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