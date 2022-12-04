04 Ara 2022 - 11:05- Ekonomi G: 04 Ara 2022 - 13:08

Yeni yılda ona da zam geliyor

İktidara yakınlığıyla bilinen CNN Türk'e göre 'plastik poşetlerin fiyatı' için zam teklifi sunuldu. 2 yıldır 25 kuruştan satılan poşetlerin yeni fiyatının 75 kuruş olması istendi
Yeni yılda ona da zam geliyor mask
Haber albümü için resme tıklayın

AKP döneminde yaşanan Türk Lirası'nın değer kaybı ve rekor enflasyon ile birlikte yaşam maliyeti son bir yılda büyük ölçüde arttı. Her kalemde fiyat artışları görülürken, son olarak 2019 yılında 25 kuruş ücretle satılmaya başlayan poşetlerin fiyatının yeniden belirlenmesinin talep edildiği öne sürüldü. CNN Türk tarafından paylaşılan ve WebTekno'nun derlediği habere göre poşet fiyatları için istenen ücret, 75 kuruş olarak sunuldu. Sivil toplum kuruluşları fiyatın aynı kalmasını, market temsilcileri zam yapılmasını istiyor.

İKİ TARAF KARŞI KARŞIYA GELDİ

Paylaşılan ayrıntılara göre zam talebi, market temsilcileri tarafından yapıldı. Öte yandan sivil toplum kuruluşlarının fiyatın 25 kuruşta sabit tutulmasını istediği paylaşıldı. İki taraf, senede bir kez yapılan Plastik Poşet Alt Komisyonu’nda karşı karşıya geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, komisyon tarafından sunulan raporu değerlendirerek 2023 için geçerli olacak poşet ücretini belirleyecek. Fiyatın önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

POŞETLER, MARKETLER TARAFINDAN ZARARINA SATILACAK

2019 yılında hayata geçen ücretli poşet uygulamasında 25 kuruşluk üceretin 10 kuruşu, devletin Geri Kazanım Katkı Payı’na (GEKAP) vergi olarak gidiyordu. Fakat devlete giden paranın oranı, her yıl belirlenen yeniden değerleme oranıyla değişiyor.

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, günümüzde 25 kuruşun tamamının GEKAP’a gittiğini belirtti. Öte yandan önümüzdeki yıl GEKAP’a giden ücret, yeniden değerleme oranı nedeniyle 55 kuruş civarında gerçekleşecek. Yani marketler, poşet sattıkça devlete kendi cebinden ekstra ücret ödemiş olacak.

Öte yandan Eroğlu’na göre fiyatın sabit tutulması, çevre için olumlu bir karar olacak. Zira marketler, artık poşet satıp zarar etmemek için poşetleri satmaktan kaçınacak, poşet çöpü azalacak. Bir diğer görüşe göre poşetin 75 kuruş bile değil, 1 TL ve üzeri fiyattan satılması gerek.

Perakendeciler Federasyonu Başkanı Ömer Düzgün ise poşet üretim maliyetinin kalitesine göre 1 TL’ye kadar yükselebildiğini belirtti. Bu nedenle poşet fiyatının 1 TL’nin üzerinde olması gerektiğini belirten Düzgün, bu kültürün henüz yerleştirilmemesi nedeniyle 75 kuruşun daha makul olacağını paylaştı. (Cumhuriyet)

# eğitim, karar, çevre, AKP

04 Ara 2022 - 11:05 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.923.685 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

PERSONEL ALINACAKTIR

Vezirçiftliği’ndeki HDM Lastik servisimizde sök tak işinde yetiştirilmek üzere personel alımı yapılacaktır.

0536 605 84 87

ELEMAN ARANIYOR

İzmit Sanayisinin yanında bulunan OCE Yapı firmamızda çalıştırılmak üzere - AİRLESS ÇELİK KONSTRÜKSİYON BOYACISI, - MANUEL KUMLAMA USTASI - KAZAN...

0544 265 41 45 0262 335 58 20

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

SPOT: SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN AÇIKLAMA : GÖLCÜK MERKEZDE, ZEMİN KATTA , LAVABOSU OLAN, 25M2’LİK DÜKKAN SATILIKTIR. TEL: 0537 604 01 09

PERSONELLER ARANIYOR

AÇIKLAMA : Pişmaniye İmalat bölümünde çalışmak üzere yarı zamanlı-tam zamanlı Bay-bayan personeller alınacaktır.   *Öğrenci de olabilir.  TEL:...

FİRMA ADI:KERESTE PAZARI- KIRKBİR AĞAÇ

FİRMA ADI:KERESTE PAZARI- KIRKBİR AĞAÇ ADRES: Özdilek AVM Yanı Uzunçiftlik/ Kartepe  TE1: 0262 373 41 73  TEL2: 0545 390 41 61 

KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM / KERESTE

SPOT: KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM / KERESTE AÇIKLAMA : KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM KERESTE Çatı - Kalıp - Kamelya malzemelerinde aradığınız herşey  EKONO...

Firmamıza CNC OPERATÖRÜ  aranmaktadır.

Firmamıza CNC OPERATÖRÜ  aranmaktadır. ATILIM HİDROLİK BAŞİSKELE 0532 568 99 41

MOTORLU KURYE ARANIYOR

MOTORLU KURYE ARANIYOR...

MALİYE ANLAŞMALI MATBAA

- FATURA - İRSALİYELİ FATURA - SEVK İRSALİYESİ - GİDER PUSULASI - SERBEST MESLEK MAKBUZU - PERAKENDE SATIŞ FİŞİ - ADİSYON - GÜNLÜK MÜŞTERİ Lİ...

05304622294

DERİNCE’DE SATILIK DAİRE

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki  çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare  K...

0537 297 46 20

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yeni yılda ona da zam geliyor mask
Yeni yılda ona da zam geliyor
Şimga: “Türk ekmeksiz, elbisesiz, evsiz kalır ama vatansız kalmaz” mask
Şimga: “Türk ekmeksiz, elbisesiz, evsiz kalır ama vatansız kalmaz”
İkinci el otomobil fiyatlarında artış! mask
İkinci el otomobil fiyatlarında artış!
Zam pazarlığı için geri sayım başladı mask
Zam pazarlığı için geri sayım başladı
MTV'ye zam yolda mask
MTV'ye zam yolda
Asgari ücret 10 yılda 96 dolar eridi mask
Asgari ücret 10 yılda 96 dolar eridi
Anket Halk Ekmek fabrikası kurulsun mu?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL