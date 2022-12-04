Yaşam mücadelesini kaybetti

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Gölcük Minibüscüler Kooperatif Başkanı Kemal Köseoğlu(Beton Kemal)’nun oğlu, birçok kesim tarafından tanınan otobüs servisi işletmecisi Kenan Köseoğlu vefat etti. Cenazesi İkindi namazına müteakip Gölcük Dumlupınar Camiinden kaldırılacaktır.