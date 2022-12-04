İYİ Parti Derince’de Birsen Çulha adaylıktan çekildi

İYİ Parti Derince İlçe Başkanlığı 3.olağan kongresi bugün Yenikent Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Birsen Çulha’nın adaylıktan çekildiği kongrede mevcut başkan Metin Savaş Sulu ve Burak Altan kıyasıya yarıştı. Adaylıktan çekildiğin duyuran Birsen Çulha ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“YÖNETİMİMİZİ OLUŞTURDUK”

“Çok değerli İYİ Partili arkadaşlarım; Yarın yapılacak İYİ Parti Derince İlçe kongresinde ilçe başkan adayı olarak huzurunuzdaydım. Genel Başkanımız sayın Meral Akşener ve partimizin yolunda hizmet etmek benim için onurdur, şereftir. Kongre sürecinde birçok arkadaşım ile istişare etme fırsatı buldum. Yapmış olduğum bu istişareler sonucunda kongreye girecek ekibimizi, yönetimimizi oluşturduk.

“ÇEKİLME KARARI ALDIK”

Ancak gelinen bu noktada parti içi çekişmelerin tarafı olmak istemediğimizden ve her koşulda birlik ve beraberlik içinde bir İYİ Parti istediğimizden ekibimizle birlikte ilçe başkanlığı adaylığından tarafsız bir şekilde çekilme kararı aldık. Bu süreçte bana inanan güvenen yanımda yer alan her bir gönüldaşıma tüm kalbimle teşekkür ediyorum. Aldığımız bu kararın partimiz ve Derince’miz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.”