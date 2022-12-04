04 Ara 2022 - 12:02- Ekonomi G: 04 Ara 2022 - 12:05

Efsane indirimler incelemeye alındı

Ticaret Bakanlığı, Türkiye’de kasım ayında “efsane cuma”, “şahane cuma” gibi sloganlar kullanılarak gerçekleştirilen indirim kampanyalarını mercek altına aldı
Efsane indirimler incelemeye alındı mask
Büyütmek için resme tıklayın

Bakanlığa bildirilen şikayetler arasında, belirtilen indirim tutar ve oranlarının gerçeği yansıtmaması, indirimli fiyatların uygulandığı tarih aralığının belirtilmemesi yer aldı.Bakanlık, kasım ayıyla birlikte yoğunlaşan indirim kampanyaları sürecinde, kampanyaların tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı olmaması, belirtilen indirimlerin gerçeği yansıtması ve kampanyanın hemen öncesinde indirime konu ürünlerin fiyatlarının yükseltilerek kampanya döneminde çok yüksek oranlarda indirim yapıldığı algısı yaratılmaması hususları üzerinde durdu.

‘İNDİRİM GERÇEK DEĞİL’

Kasım ayı boyunca bakanlığın re’sen yürüttüğü incelemelerin yanında, tüketicilerin şikayetleri üzerine de indirim kampanyaları incelemeye alındı. Bakanlığa bildirilen şikayetler arasında, yoğun olarak, kampanyalarda belirtilen indirim tutar ve oranlarının gerçeği yansıtmaması, indirimli fiyatların uygulandığı tarih aralığının belirtilmemesi, indirimli olarak satışa sunulan malın stok bilgilerinin tüketicilere sunulmaması gibi başlıklar yer aldı.

FİRMALARDAN SAVUNMA

Re’sen ve şikayetler üzerine; tekstilden kozmetiğe, teknoloji ürünlerinden kuyum ürünlerine kadar çok sayıda ve farklı nitelikteki ürünleri kapsayacak şekilde genişletilen inceleme faaliyetleri kapsamında söz konusu firmaların beyan ettikleri indirim miktarlarının ve oranlarının gerçeği yansıtıp yansıtmadığına ilişkin savunmaları talep edildi. Söz konusu kampanyalara ilişkin incelemeler sürüyor. Mevzuat uyarınca ayda en az bir kez toplanan Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tarafından 2023 yılının ocak ayı içinde yapılacak toplantı ile alınan kararlara ilişkin sonuçlar paylaşılacak.

04 Ara 2022 - 12:02 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.923.685 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

PERSONEL ALINACAKTIR

Vezirçiftliği’ndeki HDM Lastik servisimizde sök tak işinde yetiştirilmek üzere personel alımı yapılacaktır.

0536 605 84 87

ELEMAN ARANIYOR

İzmit Sanayisinin yanında bulunan OCE Yapı firmamızda çalıştırılmak üzere - AİRLESS ÇELİK KONSTRÜKSİYON BOYACISI, - MANUEL KUMLAMA USTASI - KAZAN...

0544 265 41 45 0262 335 58 20

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

SPOT: SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN AÇIKLAMA : GÖLCÜK MERKEZDE, ZEMİN KATTA , LAVABOSU OLAN, 25M2’LİK DÜKKAN SATILIKTIR. TEL: 0537 604 01 09

PERSONELLER ARANIYOR

AÇIKLAMA : Pişmaniye İmalat bölümünde çalışmak üzere yarı zamanlı-tam zamanlı Bay-bayan personeller alınacaktır.   *Öğrenci de olabilir.  TEL:...

FİRMA ADI:KERESTE PAZARI- KIRKBİR AĞAÇ

FİRMA ADI:KERESTE PAZARI- KIRKBİR AĞAÇ ADRES: Özdilek AVM Yanı Uzunçiftlik/ Kartepe  TE1: 0262 373 41 73  TEL2: 0545 390 41 61 

KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM / KERESTE

SPOT: KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM / KERESTE AÇIKLAMA : KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM KERESTE Çatı - Kalıp - Kamelya malzemelerinde aradığınız herşey  EKONO...

Firmamıza CNC OPERATÖRÜ  aranmaktadır.

Firmamıza CNC OPERATÖRÜ  aranmaktadır. ATILIM HİDROLİK BAŞİSKELE 0532 568 99 41

MOTORLU KURYE ARANIYOR

MOTORLU KURYE ARANIYOR...

MALİYE ANLAŞMALI MATBAA

- FATURA - İRSALİYELİ FATURA - SEVK İRSALİYESİ - GİDER PUSULASI - SERBEST MESLEK MAKBUZU - PERAKENDE SATIŞ FİŞİ - ADİSYON - GÜNLÜK MÜŞTERİ Lİ...

05304622294

DERİNCE’DE SATILIK DAİRE

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki  çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare  K...

0537 297 46 20

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yeni yılda ona da zam geliyor mask
Yeni yılda ona da zam geliyor
Şimga: “Türk ekmeksiz, elbisesiz, evsiz kalır ama vatansız kalmaz” mask
Şimga: “Türk ekmeksiz, elbisesiz, evsiz kalır ama vatansız kalmaz”
İkinci el otomobil fiyatlarında artış! mask
İkinci el otomobil fiyatlarında artış!
Zam pazarlığı için geri sayım başladı mask
Zam pazarlığı için geri sayım başladı
MTV'ye zam yolda mask
MTV'ye zam yolda
Asgari ücret 10 yılda 96 dolar eridi mask
Asgari ücret 10 yılda 96 dolar eridi
Anket Halk Ekmek fabrikası kurulsun mu?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL