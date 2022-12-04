Efsane indirimler incelemeye alındı

Bakanlığa bildirilen şikayetler arasında, belirtilen indirim tutar ve oranlarının gerçeği yansıtmaması, indirimli fiyatların uygulandığı tarih aralığının belirtilmemesi yer aldı.Bakanlık, kasım ayıyla birlikte yoğunlaşan indirim kampanyaları sürecinde, kampanyaların tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı olmaması, belirtilen indirimlerin gerçeği yansıtması ve kampanyanın hemen öncesinde indirime konu ürünlerin fiyatlarının yükseltilerek kampanya döneminde çok yüksek oranlarda indirim yapıldığı algısı yaratılmaması hususları üzerinde durdu.

‘İNDİRİM GERÇEK DEĞİL’

Kasım ayı boyunca bakanlığın re’sen yürüttüğü incelemelerin yanında, tüketicilerin şikayetleri üzerine de indirim kampanyaları incelemeye alındı. Bakanlığa bildirilen şikayetler arasında, yoğun olarak, kampanyalarda belirtilen indirim tutar ve oranlarının gerçeği yansıtmaması, indirimli fiyatların uygulandığı tarih aralığının belirtilmemesi, indirimli olarak satışa sunulan malın stok bilgilerinin tüketicilere sunulmaması gibi başlıklar yer aldı.

FİRMALARDAN SAVUNMA

Re’sen ve şikayetler üzerine; tekstilden kozmetiğe, teknoloji ürünlerinden kuyum ürünlerine kadar çok sayıda ve farklı nitelikteki ürünleri kapsayacak şekilde genişletilen inceleme faaliyetleri kapsamında söz konusu firmaların beyan ettikleri indirim miktarlarının ve oranlarının gerçeği yansıtıp yansıtmadığına ilişkin savunmaları talep edildi. Söz konusu kampanyalara ilişkin incelemeler sürüyor. Mevzuat uyarınca ayda en az bir kez toplanan Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tarafından 2023 yılının ocak ayı içinde yapılacak toplantı ile alınan kararlara ilişkin sonuçlar paylaşılacak.