04 Ara 2022 - 12:08- Gündem G: 04 Ara 2022 - 12:27

HSK'dan Kocaeli'de 3 Atama

Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) yayımlanan kararnameyle adli ve idari yargıda 282 hakim ve savcının görev yeri değişti
HSK'dan Kocaeli'de 3 Atama mask
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HSK Birinci Dairesinin, adli yargıda 255, idari yargıda ise 27 hakim ve savcının görev yeri değişikliğini kapsayan mazeret kararnamesi, Kurulun internet sitesinde yayımlandı.

Sic.No         Adı ve Soyadı                   Bulunduğu Görev                              Atandığı Görev

38552        İsmail ALAGÖZ              Gebze Cumhuriyet Savcısı       Erzincan Cumhuriyet Savcılığı

199157    Kübra MERT GÜLER            Kocaeli Hâkimi                            Balıkesir Hâkimliği

252431        Okan YARAR                         Söke Hâkimi                                Gebze Hâkimliği 

HSK'nın duyurusu:

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından, hakim ve Cumhuriyet savcılarının mazeret talepleri değerlendirilerek 01.12.2022 tarihi itibarıyla karara bağlanmış olup, kararnameler ekte ilan edilmiştir.

Kararname ile atananlardan yeniden inceleme talebinde bulunmak isteyen meslektaşlarımızın, durumlarının bir an önce kesinleştirilmesini sağlamak amacıyla tebligat yapılmasını beklemeksizin, taleplerini en geç 07/12/2022 Çarşamba günü mesai bitimine kadar UYAP personel ekranından "Hakim Savcı Atanma Talep Formu" başlığı altında yer alan açıklama kısmını doldurmak suretiyle göndermeleri gerekmektedir.

Kararname ile ataması yapılmayan meslektaşlarımızın, yeniden inceleme hakları bulunmamaktadır.

Ataması yapılan meslektaşlarımıza yeni görev yerlerinde başarılar diler, kararnamelerin meslektaşlarımıza, ailelerine, yargı teşkilatımıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz.

Meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.



04 Ara 2022 - 12:08 - Gündem

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