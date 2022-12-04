HSK'dan Kocaeli'de 3 Atama

HSK Birinci Dairesinin, adli yargıda 255, idari yargıda ise 27 hakim ve savcının görev yeri değişikliğini kapsayan mazeret kararnamesi, Kurulun internet sitesinde yayımlandı.
Sic.No Adı ve Soyadı Bulunduğu Görev Atandığı Görev
38552 İsmail ALAGÖZ Gebze Cumhuriyet Savcısı Erzincan Cumhuriyet Savcılığı
199157 Kübra MERT GÜLER Kocaeli Hâkimi Balıkesir Hâkimliği
252431 Okan YARAR Söke Hâkimi Gebze Hâkimliği
HSK'nın duyurusu:
Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından, hakim ve Cumhuriyet savcılarının mazeret talepleri değerlendirilerek 01.12.2022 tarihi itibarıyla karara bağlanmış olup, kararnameler ekte ilan edilmiştir.
Kararname ile atananlardan yeniden inceleme talebinde bulunmak isteyen meslektaşlarımızın, durumlarının bir an önce kesinleştirilmesini sağlamak amacıyla tebligat yapılmasını beklemeksizin, taleplerini en geç 07/12/2022 Çarşamba günü mesai bitimine kadar UYAP personel ekranından "Hakim Savcı Atanma Talep Formu" başlığı altında yer alan açıklama kısmını doldurmak suretiyle göndermeleri gerekmektedir.
Kararname ile ataması yapılmayan meslektaşlarımızın, yeniden inceleme hakları bulunmamaktadır.
Ataması yapılan meslektaşlarımıza yeni görev yerlerinde başarılar diler, kararnamelerin meslektaşlarımıza, ailelerine, yargı teşkilatımıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz.
Meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.