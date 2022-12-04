Türkkan: “Cumhurbaşkanı bizi marabaları olarak görüyor!”

İYİ Parti Derince 3.olağan kongresi bugün Yenikent Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kongrede mevcut başkan Metin Savaş Sulu ile Burak Altan başkanlık için yarıştı. Kongrede Birsen Çulha ise adaylıktan çekildiğini duyurdu. Divan başkanlığını ise İYİ Parti Sağlık politikaları başkan yardımcısı Prof. Dr. Murat Karaman yaptı. Kongreye İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız, İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, Kadın Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ayşegül Babacan ve il yöneticileri katıldı. Kongrede ilk olarak sözü alan ve mevcut iktidarı eleştiren İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, “Kongrelerimiz yüksek katılımla devam ediyor. Sevindiğim şey şu, teşkilat mensuplarımızın 1 aday üzerinde birleşmesi güzel ama birleşemediği yerde birden fazla adayın çıkması da bu partideki demokrasiyi gösterir. Geçmiş dönem siyaset yaptığımız. AKP 20 senedir Türkiye’de iktidar, 2 adaylı kongre yapmamış. Ülkede gerçek anlamda demokrasi eksikliği var.

“GENÇLER YURT DIŞINA GİDİYOR”

Bütün insanların ve gençlerin sıkıntısı da bu. Gençlerin yüzde 60’i yurt dışına gidecek. Cumhurbaşkanının gençlere reva gördüğü bu. Bu gençler daha iyi telefon kullanabilmek için daha çok konsere gitmek için yurt dışına gitmiyor. Gençler özgürlük ve demokrasi istiyor. Demokrasi ve özgürlüğün olmadığı yerde bu gençleri daha fazla burada tutamazsınız. Londra’ya gidin Londra sokakları orta doğudan gelen gençlerle dolu. Lütfen kelime anlamıyla belki basit gelebilir ama demokrasi…

“CUMHURBAŞKANI BİZİ MARABALARI OLARAK GÖRÜYOR”

Cumhurbaşkanı kendisini bu çiftliğin ağası bizi de marabaları olarak görüyor. Bu yönetimin ismi her ne kadar konulmasa da diktatör yönetim. Türkiye’nin yeniden fabrika ayarlarına dönmesi gerekiyor. 6’lı masa ile farklı ifadeler var. 6’lı masanın 1 tane gayesi var. Bu ülkede tekrar güçlendirilmiş parlamenter sisteme geri dönme gayretidir.

“DEVA PARTİSİ BELKİ YÜZDE 65 ALIR”

Millet İttifakı 2018’de 4 partiden kuruluydu. CHP, Saadet Partisi, Demokrat Parti ve İYİ Parti. Millet İttifakı’nın birleşenleri bunlar. Masada bulunan diğer partilere sordular. Ali Babacan’a sorduklarında “kesin girip girilmeyeceği net değildi” dedi.” 6 parti var bunların her birinden farklı bir ses çıkıyor, bunlarla ülke yönetimi zor olur” dediler. Seçim bir geçsin bakalım Deva Partisi belki yüzde 65 alır. Bunlar biraz bana göre milletin kafasını karıştırıyor. Bizi bu totaliter rejimden kurtaracak yeni bir sisteme var mısınız yok musunuz? Bizim şu andaki amacımız bu rejimi değiştirecek gerekli alt yapıyı hazırlamak, umuyorum 2019 yılı aynı İstanbul, Ankara, Mersin’de olduğu gibi bu mevcut ucube sistem yerli yeksan olduysa 2023’te de olacaktır.

“AK PARTİYİ 2023’TE YENECEĞİZ”

39 ilçede miting yapan Meral Akşener var. İstanbul’dan sonra esas ne oldu biliyor musunuz? Bu AK Partiyi yenebiliriz dediler. AK Partiyi biz sandıkta yenebiliriz. Adalet ve Kalkınma Partisini 2023’te sandıkta yeneceğiz. Ülkenin kaynaklarını Beştepe’ye değil millete aktaracağız.” İfadelerini kullandı.