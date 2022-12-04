Yıldız; “Küçük ortak olmayı reddettik”

İYİ Parti Derince 3.olağan kongresi bugün Yenikent Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kongrede mevcut başkan Metin Savaş Sulu ile Burak Altan başkanlık için yarıştı. Kongrede Birsen Çulha ise adaylıktan çekildiğini duyurdu. Divan başkanlığını ise İYİ Parti Sağlık politikaları başkan yardımcısı Prof. Dr. Murat Karaman yaptı. Kongreye İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız, İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, Kadın Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ayşegül Babacan ve il yöneticileri katıldı. İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız; “Bir Pazar gününü bizlerle paylaştığınız için teşekkür ederim.

“ TÜRKİYE’NİN YANLIŞ YÖNETİLDİĞİNİ GÖRDÜK”

Bugün 10.’sunu yaptığımız ilçe kongremizi yapıyoruz. 5 yıllık siyasi bir hareket. 5-6 ay sonra bir seçim var, bu seçimden önce kongremizi yapıp birbirimizle olan birlikteliğimizi kaynaştırmak çok özel. Pazar günü sabah 10’da kongre mi olur? Dediğinizde İYİ’ler olunca olur. Bu memlekete lazım. Bizlerin bu yola çıkışındaki ana felsefe Türkiye Cumhuriyeti’nin yanlış bir şekilde yönetildiğini gördüğümüz için.

“NE MALIMIZI KAYBETMEKTEN KORKTUK NE CANIMIZI”

Sayın Genel Başkanımız bunları biz hafızamızda canlı tutmak durumundayız. Manisa mitinginde genel başkanımız çantasını masaya koydu. Unutmayın ki tarih cesurları sever. Tarih onu öyle bir yazacak ki. Genel başkanımız çantasını alıp da “ben sizden korkmuyorum, sizler için varım” dedi. Cesurlar hareketi dendiğinde bunun bir gerekçesi var. Ne malımızı kaybetmekten korkut, ne canımızı kaybetmekten korktuk. Biz elimizin tersiyle küçük ortak olmayı reddettik. Sizlerle birlikte olmak çok güzel, 2 tane kongremiz var. Bu partinin tek liste olması gerektiğinizi söylüyorum. Ama hiç kimseye sen aday olma demedim. Burada 4 tane arkadaşımız aday oldu.

“MEVCUT İKTİDARI AYAKTA TUTAN KADINLARDIR”

Medeni cesaret bu parti de, kadınlar tarafından ne kadar önemsendiğini biz biliyoruz. Türkiye’de son 20 yıldır mevcut iktidarı ayakta tutan kadınlardır. Metin Savaş Sulu kardeşimize yaptığı çalışmalar ve emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Burada ben şimdi il başkanı aday olmayacağım için bir tarafım yok. Ufak bir gaf yaptım.

“YAPTIKLARI İŞ ÇOK KIYMETLİ”

Çekilen ızdırabın ve çileyi biliyoruz ve göğüsleyebilecek kabiliyetteyiz. Biz bu yola çıkarken herhangi bir hesapla çıkmadık. İlçe başkanları bu işe zamanını veriyor. Çocukları doğdu çocuklarını sizler bizler kadar görmüyor. Yaptıkları iş çok kıymetli o yüzden bütün ilçe başkanlarına kuvvetli bir alkış istiyorum.” şeklinde konuştu.