04 Ara 2022 - 12:46- Kültür-Sanat G: 04 Ara 2022 - 12:55

Karamürsel sepetinin geleceği Muharrem ustaya emanet

Osmanlı padişahlarından Sultan Abdülaziz'e içinde kiraz götürülmesiyle üne kavuşan "Karamürsel sepeti"nin yapımını sürdüren Muharrem Uzun, son temsilcilerinden olduğu mesleğini yaşatmaya çalışıyor
Karamürsel sepetinin geleceği Muharrem ustaya emanet mask
+16
Haber albümü için resme tıklayın

Karamürsel sepeti, adını aldığı ilçede kestane ve fındık dallarından örülüyor. Bölgede yetişen kiraz, erik ve zeytin gibi ürünler toplandıktan sonra zedelenmeden taşınması için ağırlıklı olarak çiftçilerin kullandığı sepet, eskisi kadar rağbet görmüyor. Daha çok hasat dönemlerinde çiftçiler tarafından tercih edilen, Osmanlı dönem dizi ve filmlerinde aksesuar olarak da kullanılan sepet, son ustalarından 57 yaşındaki Muharrem Uzun'un maharetli ellerinde örülüyor. İlçede hasır sepet, bambu mobilya, ahşap masa ve sandalye satışı yapan işletmelere pazarlanan Karamürsel sepeti ayrıca internet üzerinden alıcı buluyor.

"Artık eskisi kadar yapılmıyor"

Muharrem Uzun, AA muhabirine, geçmişte sadece ilçenin kırsal mahallelerinden Pazarköy'de sepet örüldüğünü söyledi.

Uzun, Karamürsel Belediyesinde işçi olarak çalıştığı yıllarda eski Belediye Başkanı Özcan Özalgın'ın yönlendirmesiyle ustası Hasan Sümertaş'tan öğrenerek yaklaşık 30 yıldır Karamürsel sepeti ördüğünü anlattı. Sepetin özelliklerinden bahseden Uzun, "İçine konulan meyveleri taze tutuluyor ve ezilmiyor. Burada erik, kiraz olur; 6-8 kilogram arası meyve alır. Köylerde kullanılır. Artık eskisi kadar yapılmadığı için köylüler de plastik kova kullanıyor." diye konuştu.

Uzun, Karamürsel sepetinin adeta zamana direndiğini belirterek, "Çiftçiye pahalı geliyor. Sepetin fiyatı bir yevmiyedir, eskiden köyümüzde bir yevmiyeyle bir sepet alınırdı. Bugün yevmiye 250 lira, sepete 250 lira dersen kimse almaz. Çoğu da bunun için yapmıyor. Fiyat pahalı geliyor. Artık yapılmıyor gibi bir şey. Sadece görsel, tanıtım amaçlı yapılıyor. Çeşitli kurslar düzenledik ama yetersiz. Açılan kurslara kadınlar ilgi gösteriyor, erkekler ilgi göstermiyor." ifadelerini kullandı.

Günde bir sepet örebildiğini dile getiren Uzun, "3-4 dalla bir sepet örülüyor. Kullandığım tek malzeme bıçak, bir de bıçağı bilemek için eğe. Başka bir malzemeye ihtiyaç yok." dedi. Uzun, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünün desteğiyle "Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılığı" için Kültür ve Turizm Bakanlığına müracaatta bulunduğunu, sürecin devam ettiğini sözlerine ekledi.

"Sepet müzesi oluşturmak istiyoruz"

İşletme sahibi Mehmet Ali Koygun da kültürel mirası yaşatmaya çalıştığını söyledi.

Kendisinin de baba mesleği sepetçiliği uzun yıllar yaptığını şimdi ise satışını gerçekleştirdiğini belirten Koygun, sadece Karamürsel sepeti değil, benzeri el sanatlarını araştırarak yapmaya çalıştığını anlattı. Koygun, Karamürsel sepetinin ününün Osmanlı'ya dayandığını dile getirerek, sepetin yarım koniyi andıran şekli dolayısıyla küçük görünmesine rağmen geniş bir iç hacme sahip olduğunu, "Ufacık tefecik gördün de Karamürsel sepeti mi sandın?" sözünün de buradan geldiğini kaydetti.

Türkiye'nin her yerinde sepet örüldüğünü ancak araştırmalarında Karamürsel sepeti tekniğinde çalışacak usta bulamadıklarını belirten Koygun, "Türkiye'nin her tarafını taradık; bu teknikte sepet ördürebilir, yeni ustalar bulabilir, yaptırabilir miyiz diye. Başaramadık, yok. Bu sepetin üzerine çıkılır; hodri meydan. Hem ülkemizde hem dünyada bu teknikte, bu sağlamlıkta bir sepet örecek varsa yaptıralım." şeklinde konuştu.

Karamürsel sepetinin yaşatılmaya muhtaç kültürel bir ürün olduğuna dikkati çeken Koygun, şöyle devam etti:

"Karamürsel'de 100 yıllık bir evin tadilatını yapıp, sepet müzesi oluşturmak istiyoruz. Hem kurs olacak hem de sepetlerin tanıtımı yapılacak. Yol kenarında satış alanları oluşturacağız. Bizim dükkanımız dışında Karamürsel sepeti olduğunu düşünmüyorum. Diğer ürünlerimizin satışından para kazanıyoruz, usta ayakta dursun diye Karamürsel sepeti ürettiriyoruz. Meyvesini toplayacak çiftçi bir sepet alıyor, 10-20 sene kullanıyor."

Koygun, sepetin hediyelik eşya olarak da tercih edildiğini belirterek, "Bir bakıyorsun abajur oluyor, yanlardan hava aldığı için çok güzel patates soğan sepeti oluyor. Gazetelik, şemsiyelik, saksı olarak değerlendiriliyor." dedi. Karamürsel sepeti, adını aldığı ilçede kestane ve fındık dallarından örülüyor. Bölgede yetişen kiraz, erik ve zeytin gibi ürünler toplandıktan sonra zedelenmeden taşınması için ağırlıklı olarak çiftçilerin kullandığı sepet, eskisi kadar rağbet görmüyor.

Daha çok hasat dönemlerinde çiftçiler tarafından tercih edilen, Osmanlı dönem dizi ve filmlerinde aksesuar olarak da kullanılan sepet, son ustalarından 57 yaşındaki Muharrem Uzun'un maharetli ellerinde örülüyor. İlçede hasır sepet, bambu mobilya, ahşap masa ve sandalye satışı yapan işletmelere pazarlanan Karamürsel sepeti ayrıca internet üzerinden alıcı buluyor.

# türkiye, karamürsel

04 Ara 2022 - 12:46 - Kültür-Sanat

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.923.685 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

PERSONEL ALINACAKTIR

Vezirçiftliği’ndeki HDM Lastik servisimizde sök tak işinde yetiştirilmek üzere personel alımı yapılacaktır.

0536 605 84 87

ELEMAN ARANIYOR

İzmit Sanayisinin yanında bulunan OCE Yapı firmamızda çalıştırılmak üzere - AİRLESS ÇELİK KONSTRÜKSİYON BOYACISI, - MANUEL KUMLAMA USTASI - KAZAN...

0544 265 41 45 0262 335 58 20

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

SPOT: SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN AÇIKLAMA : GÖLCÜK MERKEZDE, ZEMİN KATTA , LAVABOSU OLAN, 25M2’LİK DÜKKAN SATILIKTIR. TEL: 0537 604 01 09

PERSONELLER ARANIYOR

AÇIKLAMA : Pişmaniye İmalat bölümünde çalışmak üzere yarı zamanlı-tam zamanlı Bay-bayan personeller alınacaktır.   *Öğrenci de olabilir.  TEL:...

FİRMA ADI:KERESTE PAZARI- KIRKBİR AĞAÇ

FİRMA ADI:KERESTE PAZARI- KIRKBİR AĞAÇ ADRES: Özdilek AVM Yanı Uzunçiftlik/ Kartepe  TE1: 0262 373 41 73  TEL2: 0545 390 41 61 

KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM / KERESTE

SPOT: KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM / KERESTE AÇIKLAMA : KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM KERESTE Çatı - Kalıp - Kamelya malzemelerinde aradığınız herşey  EKONO...

Firmamıza CNC OPERATÖRÜ  aranmaktadır.

Firmamıza CNC OPERATÖRÜ  aranmaktadır. ATILIM HİDROLİK BAŞİSKELE 0532 568 99 41

MOTORLU KURYE ARANIYOR

MOTORLU KURYE ARANIYOR...

MALİYE ANLAŞMALI MATBAA

- FATURA - İRSALİYELİ FATURA - SEVK İRSALİYESİ - GİDER PUSULASI - SERBEST MESLEK MAKBUZU - PERAKENDE SATIŞ FİŞİ - ADİSYON - GÜNLÜK MÜŞTERİ Lİ...

05304622294

DERİNCE’DE SATILIK DAİRE

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki  çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare  K...

0537 297 46 20

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
“İçimizden Geldiği Gibi” sergisi kapılarını açtı mask
“İçimizden Geldiği Gibi” sergisi kapılarını açtı
2.Baskı çıktı! Seda Ünsar'ın 'Düşüş'üne okuyucudan yoğun ilgi mask
2.Baskı çıktı! Seda Ünsar'ın 'Düşüş'üne okuyucudan yoğun ilgi
Sanat Akademisi Tiyatro Bölümü için seçmeler tamam mask
Sanat Akademisi Tiyatro Bölümü için seçmeler tamam
"Bu yüzyıl, Türkiye yüzyılı olacak diyorsak, içerik üretmek zorundayız" mask
"Bu yüzyıl, Türkiye yüzyılı olacak diyorsak, içerik üretmek zorundayız"
Bağlama Takımı'nın konseri büyük beğeni topladı mask
Bağlama Takımı'nın konseri büyük beğeni topladı
Seçmeler devam ediyor mask
Seçmeler devam ediyor
Anket Halk Ekmek fabrikası kurulsun mu?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL