Kongre sakin başladı

Tütünçiftlik Kültür Merkezi Konferans Salonunda ki kongreye Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız ve il yöneticileri, DP İlçe Başkanı Veli Yıldız, Saadet Partisi İlçe Başkanı Mehmet Ali Tahtalı, Milli Yol Partisi İlçe Başkanı Sümmani Yaşık ve ilçe başkan adayları katıldılar.
Kongre, İstiklal Marşı’nın okunması ve saygı duruşu ile başladı. Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ilk konuşmayı yaptı ve sonuç ne olursa olsun parti için en iyi olan sonucun çıkmasını umduklarını ifade etti. Daha sonra da sırasıyla İl Başkanı Şanbaz Yıldız ve İlçe Başkanı Mehmet Candemir birer konuşma yaptılar.
Konuşmaların ardından adaylar listelerini ilçe seçim kuruluna teslim ettiler ve oylamaya geçilmeye başladı. Saat 17.00’ye kadar devam edecek olan oylama sonrasında adaylardan Mehmet Candemir, Ayşegül Dinç ve İbrahim Ömer Toyran’dan en çok delege oyu alan isim kazanarak yeni dönem ilçe başkanı olacak.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.