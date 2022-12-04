İYİ Parti Derince’de iki adaylı kongre

İYİ Parti Derince İlçe Başkanlığı 3.olağan kongresi bugün Yenikent Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Birsen Çulha’nın adaylıktan çekildiği kongrede mevcut başkan Metin Savaş Sulu ve Burak Altan kıyasıya yarıştı. Kongreye İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız, İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, Kadın Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ayşegül Babacan ve il yöneticileri katıldı. İki adaylı kongrede ilçe başkan adaylarının yönetim listeleri de belli oldu. 433 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede oy verme işlemi 17:00'da bitecek.
METİN SAVAŞ SULU YÖNETİM KURULU
Ahmet Yeşil
Ali Özer
Ali Rıza Şahin
Ali Yıldırım
Bahadır Sever
Burak Batak
Cem Emeksiz
Elvan Karayel
Emine Alkan
Emine Çetindemir
Ercan Dikyol
Erkan Sağlam
Fatin Pasin
Ferit Aydemir
Hasan Yılmaz
Hülya Gülez
Hüseyin Süer
İsmet Yağız
Kıymet Dalkılıç
Mehmet Duman
Mustafa Demirer
Nihal Salmaz
Nural Aydınyer
Önder Sapmaz
Rafet Yenen
Rubil Aygün
Sami Aydın
Serpil Tekke Ermiş
Sevilay Yılmaz
Songül Elçin
Tunay Tatlı
Yusuf Yıldırım
BURAL ALTAN YÖNETİM KURULU
Ahmet Gökbayrak
Asiye Ahu Güzel
Aysun Altın
Bülent Bozkuş
Burak Demirel
Burcu Canlar
Doğan Demirel
Emin Öztürk
Emin Kelebek
Engin Altun
Enver Bayram
Eray Uzun
Erhan Uçar
Erman Ceylan
Esra Evren Coşer
Hasan Kaçer
Hayri Kayaoğlu
Kaya Karaçoban
Ludmilla Çelik
Mehmet Macit Yorulmaz
Mustafa Çoban
Ömer Durmuş
Ozan Mızrak
Özde Yıldız
Reyhan Kiremitçioğlu
Sadiye Kuvancak
Semi Karaalan
Semra İpışık
Sunay Güvener
Ufuk Öğütveren
Yıldız Özçelik
Yusuf Doğan
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.