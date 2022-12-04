İYİ Parti Derince’de iki adaylı kongre

İYİ Parti Derince İlçe Başkanlığı 3.olağan kongresi bugün Yenikent Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Birsen Çulha’nın adaylıktan çekildiği kongrede mevcut başkan Metin Savaş Sulu ve Burak Altan kıyasıya yarıştı. Kongreye İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız, İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, Kadın Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ayşegül Babacan ve il yöneticileri katıldı. İki adaylı kongrede ilçe başkan adaylarının yönetim listeleri de belli oldu. 433 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede oy verme işlemi 17:00'da bitecek.

METİN SAVAŞ SULU YÖNETİM KURULU

Ahmet Yeşil

Ali Özer

Ali Rıza Şahin

Ali Yıldırım

Bahadır Sever

Burak Batak

Cem Emeksiz

Elvan Karayel

Emine Alkan

Emine Çetindemir

Ercan Dikyol

Erkan Sağlam

Fatin Pasin

Ferit Aydemir

Hasan Yılmaz

Hülya Gülez

Hüseyin Süer

İsmet Yağız

Kıymet Dalkılıç

Mehmet Duman

Mustafa Demirer

Nihal Salmaz

Nural Aydınyer

Önder Sapmaz

Rafet Yenen

Rubil Aygün

Sami Aydın

Serpil Tekke Ermiş

Sevilay Yılmaz

Songül Elçin

Tunay Tatlı

Yusuf Yıldırım



BURAL ALTAN YÖNETİM KURULU

Ahmet Gökbayrak

Asiye Ahu Güzel

Aysun Altın

Bülent Bozkuş

Burak Demirel

Burcu Canlar

Doğan Demirel

Emin Öztürk

Emin Kelebek

Engin Altun

Enver Bayram

Eray Uzun

Erhan Uçar

Erman Ceylan

Esra Evren Coşer

Hasan Kaçer

Hayri Kayaoğlu

Kaya Karaçoban

Ludmilla Çelik

Mehmet Macit Yorulmaz

Mustafa Çoban

Ömer Durmuş

Ozan Mızrak

Özde Yıldız

Reyhan Kiremitçioğlu

Sadiye Kuvancak

Semi Karaalan

Semra İpışık

Sunay Güvener

Ufuk Öğütveren

Yıldız Özçelik

Yusuf Doğan