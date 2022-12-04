Kocaelispor’da kongre başladı

BÜYÜKAKIN GEBZE’DE

Kongrede mevcut başkan Engin Koyun tek listeyle seçime girdi ve yönetiminde 21 kişi yer aldı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise Gebze’deki bir program nedeniyle kongrenin başında yer almadı. Genel kurulda tüzük değişiklikleri oylandı ve şirketleşme adına genel kuruldan yetki istendi. Öte yandan cari hesap döneminin yeni süreci 1 Haziran ile sonraki yılın 31 Mayıs’ı olarak değişmesi oylandı. Divan başkanlığını Sinan Üner’in yaptığı genel kurulda divan başkan yardımcılığını Yunus Emre Doğan, katip üyeliğini ise İbrahim Varol yaptı.