Kocaelispor’da kongre başladı

BÜYÜKAKIN GEBZE’DE
Kongrede mevcut başkan Engin Koyun tek listeyle seçime girdi ve yönetiminde 21 kişi yer aldı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise Gebze’deki bir program nedeniyle kongrenin başında yer almadı. Genel kurulda tüzük değişiklikleri oylandı ve şirketleşme adına genel kuruldan yetki istendi. Öte yandan cari hesap döneminin yeni süreci 1 Haziran ile sonraki yılın 31 Mayıs’ı olarak değişmesi oylandı. Divan başkanlığını Sinan Üner’in yaptığı genel kurulda divan başkan yardımcılığını Yunus Emre Doğan, katip üyeliğini ise İbrahim Varol yaptı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.