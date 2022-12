İşte AKP’nin gerçek yüzü bu!

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi önceki gün cami çıkışında 40 yaşındaki bir esnafı tokatladı. Fatih Çelik isimli vatandaş Cuma namazı çıkışında belediye başkanıyla görüşmek, derdini anlatmak istemişti ancak hiç hak etmediği bir durumla karşı karşıya kaldı. AKP’li başkan Bünyamin Çiftçi’nin vatandaşı tokatlamasıyla ilgili olarak İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız bir basın açıklaması yayınladı. AKP’lilerin vatandaşa değer vermediğini ifade eden Yıldız açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “AKP’li yöneticiler kentimizde ayrı bir sınıf haline gelmiş durumda. Vatandaşa değer vermiyor, kendilerini yüksek görüyorlar

CAMİDEKİ HALLERİ BU İSE…

Belediye başkanları ilçelerinde firavunlar gibi dolaşıyor. Korumalar, basın yayın ekipleri, özel araçlar, zabıtalar, güvenlikler… Camiye bile törenle gidiyor, törenle çıkıyorlar. Bir insanın en iyi halini ibadetinde görürsünüz. Allah’ın huzuruna çıkan kimse en iyi şekilde görünmeye çalışır. Ancak bunların ibadet hallerinde dahi sorun var. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ibadet çıkışında, caminin önünde derdini anlatmak isteyen bir vatandaşı tokatlıyor. Bunların camideki halleri bu ise diğer hallerini bilmek bile istemiyorum.

İYİLERİN İKTİDARINDA

Değerli Kocaeli halkı her geçen gün AKP’nin gerçek yüzünü çok daha yakından görüyor. Dün Darıca’da Kuran-ı Kerim tilavetine saygı göstermeyen AKP’liler bugün cami çıkışında bir vatandaşı tokatlayabiliyor. Kent halkının içerisinde bulunduğu durumun farkındayız. Her gün AKP’li yöneticilerin ayrı bir saygısızlığı ile karşı karşıya gelen Kocaeliler zaten çoktan kararını verdi. İYİ Parti ailesinin her geçen gün artan üye sayısı da bunun bir göstergesi. Hemen her gün yüzlerce Kocaelilinin ilgi gösterdiği partimiz iktidara geldiğinde yönetici sınıfını ortadan kaldıracağız. Başkanların da birer insan olabileceğini, sade vatandaştan farklarının olmadığını herkese göstereceğiz.”