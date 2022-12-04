04 Ara 2022 - 15:55- Siyaset G: 04 Ara 2022 - 15:58

İşte AKP’nin gerçek yüzü bu!

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin namaz çıkışında bir vatandaşı tokatlamasıyla ilgili konuştu. Yıldız, “Vatandaşa değer vermiyor, kendilerini yüksek görüyorlar. İşte AKP’nin gerçek yüzü bu” dedi.
İşte AKP’nin gerçek yüzü bu! mask
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Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi önceki gün cami çıkışında 40 yaşındaki bir esnafı tokatladı. Fatih Çelik isimli vatandaş Cuma namazı çıkışında belediye başkanıyla görüşmek, derdini anlatmak istemişti ancak hiç hak etmediği bir durumla karşı karşıya kaldı. AKP’li başkan Bünyamin Çiftçi’nin vatandaşı tokatlamasıyla ilgili olarak İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız bir basın açıklaması yayınladı. AKP’lilerin vatandaşa değer vermediğini ifade eden Yıldız açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “AKP’li yöneticiler kentimizde ayrı bir sınıf haline gelmiş durumda. Vatandaşa değer vermiyor, kendilerini yüksek görüyorlar

CAMİDEKİ HALLERİ BU İSE…

Belediye başkanları ilçelerinde firavunlar gibi dolaşıyor. Korumalar, basın yayın ekipleri, özel araçlar, zabıtalar, güvenlikler… Camiye bile törenle gidiyor, törenle çıkıyorlar. Bir insanın en iyi halini ibadetinde görürsünüz. Allah’ın huzuruna çıkan kimse en iyi şekilde görünmeye çalışır. Ancak bunların ibadet hallerinde dahi sorun var. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ibadet çıkışında, caminin önünde derdini anlatmak isteyen bir vatandaşı tokatlıyor. Bunların camideki halleri bu ise diğer hallerini bilmek bile istemiyorum.

İYİLERİN İKTİDARINDA

Değerli Kocaeli halkı her geçen gün AKP’nin gerçek yüzünü çok daha yakından görüyor. Dün Darıca’da Kuran-ı Kerim tilavetine saygı göstermeyen AKP’liler bugün cami çıkışında bir vatandaşı tokatlayabiliyor. Kent halkının içerisinde bulunduğu durumun farkındayız. Her gün AKP’li yöneticilerin ayrı bir saygısızlığı ile karşı karşıya gelen Kocaeliler zaten çoktan kararını verdi. İYİ Parti ailesinin her geçen gün artan üye sayısı da bunun bir göstergesi. Hemen her gün yüzlerce Kocaelilinin ilgi gösterdiği partimiz iktidara geldiğinde yönetici sınıfını ortadan kaldıracağız. Başkanların da birer insan olabileceğini, sade vatandaştan farklarının olmadığını herkese göstereceğiz.”

# AKP, İyi Parti

04 Ara 2022 - 15:55 - Siyaset

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Papaz Elbi̇sesi̇ - Daha bu gördüklerin , buzdağının üstü. Hele bir iktidar değişsin gerçek yüzünü o zaman gerçek buzdağını hep birlikte göreceğiz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 04 Aralık 17:54
01

İzmit - Dayı senin dilovali milletvekilin hani şehit yakınına sovdugunde sen kafanı kumami gömdün ne iciyon sen

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 04 Aralık 17:11

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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