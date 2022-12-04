04 Ara 2022 - 15:58- Sağlık G: 04 Ara 2022 - 16:01

Kocaeli’de hasta çocuklar ilaçsız kaldı!

Vatandaşlardan ve Kocaeli Eczacılar Odası Başkanı Bilal Arpacı’dan edinilen bilgiye göre Kocaeli ve Türkiye genelinde özellikle çocuk antibiyotik ilaçlarında kıtlık söz konusu olduğu öğrenildi

Dilara Polat
Dilara Polat Tüm Haberleri
Kocaeli’de hasta çocuklar ilaçsız kaldı! mask
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İthal ilaç alımı ve döviz kurundaki yükseliş nedeniyle Türkiye’de bazı ilaçlara ulaşım zorlaştı. Gazetemize konuşan vatandaşlardan bazıları çocuklarına antibiyotik ilacı bulamadığını ifade ederken konuyla ilgili Kocaeli Eczacılar Odası Başkanı Bilal Arpacı, Kocaeli’de dahil olmak üzere Türkiye genelinde ilaç kıtlığı yaşandığını ve hastaları eli boş göndermek zorunda kaldıklarını açıkladı.

ANTİBİYOTİK KITLIĞI”

Kocaeli Eczacılar Odası Başkanı Arpacı, ilaç kıtlığı ile ilgili: “Maalesef bir gurup ilaçta ulaşmakta sıkıntı çekiyoruz. Özellikle çocuk ve yetişkin antibiyotik ilaçlarında şuanda kıtlık var. Mide koruyucu, tansiyon, kulak damlası, kanser tedavisi, çocuk gelişim gibi ilaçlarda da ayrıca kıtlık yaşanıyor. Bununla ilgili geçtiğimiz gün Ankara’da mitingimiz vardı 20 bin eczacı ve hasta yakınları bu dertlerimizi söylemek için toplandık. Biz hastalarımıza derman olmak istiyoruz. Bugün bir hasta geldi 4 eczane dolaşmış kulak damlası bulamamış. Şuanda bu haldeyiz. Vatandaşlar ilaç bulamıyor. Bu sıkıntıların çözülmesini istiyoruz” ifadelerine yer verdi.
# türkiye, Ankara, Vatandaşlar

04 Ara 2022 - 15:58 - Sağlık

Muhabir  Dilara Polat

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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erol demirbek TÜRK - SAĞLIKTA BAŞARI DOKTORLARI KOVMAKLA DEĞİL İLAÇ VERMEKLE OLUR .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 04 Aralık 17:25

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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