Kocaeli’de hasta çocuklar ilaçsız kaldı!

İthal ilaç alımı ve döviz kurundaki yükseliş nedeniyle Türkiye’de bazı ilaçlara ulaşım zorlaştı. Gazetemize konuşan vatandaşlardan bazıları çocuklarına antibiyotik ilacı bulamadığını ifade ederken konuyla ilgili Kocaeli Eczacılar Odası Başkanı Bilal Arpacı, Kocaeli’de dahil olmak üzere Türkiye genelinde ilaç kıtlığı yaşandığını ve hastaları eli boş göndermek zorunda kaldıklarını açıkladı.

“ANTİBİYOTİK KITLIĞI”

Kocaeli Eczacılar Odası Başkanı Arpacı, ilaç kıtlığı ile ilgili: “Maalesef bir gurup ilaçta ulaşmakta sıkıntı çekiyoruz. Özellikle çocuk ve yetişkin antibiyotik ilaçlarında şuanda kıtlık var. Mide koruyucu, tansiyon, kulak damlası, kanser tedavisi, çocuk gelişim gibi ilaçlarda da ayrıca kıtlık yaşanıyor. Bununla ilgili geçtiğimiz gün Ankara’da mitingimiz vardı 20 bin eczacı ve hasta yakınları bu dertlerimizi söylemek için toplandık. Biz hastalarımıza derman olmak istiyoruz. Bugün bir hasta geldi 4 eczane dolaşmış kulak damlası bulamamış. Şuanda bu haldeyiz. Vatandaşlar ilaç bulamıyor. Bu sıkıntıların çözülmesini istiyoruz” ifadelerine yer verdi.