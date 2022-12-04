Uzun süredir güncellenmiyordu

WhatsApp çok yakında yeni 21 emojisini kullanıcıların beğenisine sunacak. Öncesinde yeni gelecek emojiler detaylandırıldı. Bu yeni emojilerin bazıları kullanıcılar tarafından sosyal medya tarafında WhatsApp'a gelmesi için paylaşımlar yapılıyordu. Pembe, mavi ve gri renkli eklenen kalplere ek olarak, farklı hayvan türleri, jestler ve yiyecekler de geliyor.
WHATSAPP'A GELECEK YENİ EMOJİLER
WhatsApp'ın yeni emojileri mevcut durumda beta sürüm kodlarında keşfedildi. Emojiler şu anda klavyeye eklenmemiş olsa da yakında eklenmesi ve kullanıcılara sunulması bekleniyor.
İşte WhatsApp'a gelecek yeni emojiler:
- Titreyen yüz
- Pembe kalp
- Mavi kalp
- Gri kalp
- Eşek
- Geyik başı
- Ördek
- Melek kanadı
- Denizanası
- Sümbül
- Bezelye
- Zencefil
- Yelpaze
- Tarak
- Yan flüt
- Maraka
- Sikh sembolü
- Wi-Fi sembolü
- Çak bi' beşlik (soldan)
- Çak bi' beşlik (sağdan)
- Kuş başı
(YENİÇAĞ)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.