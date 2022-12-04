Çocuğunuz konuşma güçlüğü çekiyor diye üzülmeyin…

KONUŞMA BECERİSİ

Konuşma ve dil çocuk gelişiminin önemli bir parçası. Konuşma becerisi, onların sosyal hayatını ve okul başarısını doğrudan etkiliyor. Bu nedenle eğer çocuğunuz konuşma güçlüğü çekiyor, bazı harfleri ve kelimeleri çıkarmakta zorlanıyorsa, konuşma becerisi olarak yaşıtlarının gerisindeyse, artikülasyon (telaffuz) sorunu yaşıyorveyabazı kelimeleri ve harflerine yaşına göre çıkartamıyorsa bir dil terapistinden yardım almalısınız.

Diğer yandan günümüzde çocukların dil ve konuşma gelişimine katkı sağlayacak pek çok eğitici yayın, materyal ve eğitici oyuncaklardan da yararlanmak mümkün. Uzmanlar çocuğun yaşına ve konuşma seviyesine uygun olarak çeşitli eğitici dil konuşma oyunları, terapi setleri, nefes ve konuşma egzersizlerine yönelik ürünler, dil terapi ve konuşma kartları önerebiliyorlar.

DİL TERABİ UZMANLARI

Oyun Terapi Market’in kurucusu Gülşah Altıntaş;konuşma güçlüğü çeken çocuklar için özel olarak üretilmiş materyallerin, ailelerin ve uzmanların işini kolaylaştırdığını söyledi. Türkiye’de çok iyi dil terapi uzmanları olduğunu kaydeden Altıntaş bunların çıkardığı yayınları ailelerle buluşturduklarını, ayrıca uzman önerisine uygun olarak ailelere konuşma becerisi eğitim setleri, dil terapi kartları, taklit kartları, konuşma kartları, konuşmayı destekleyici oyunlar önerdiklerini dile getirdi. Altıntaş, birçok eğitici oyunun çocukların konuşma ve dil gelişimine katkı sağladığını ifade etti.

Eğitici oyuncaklar konusunda Türkiye’nin önemli markalarından biri olan Oyun Terapi Market’in kurucusu Gülşah Altıntaş şunları söyledi:

“Çocuğunuz yaşıtları gibi zamanında konuşamadıysa, telaffuz problemi varsa, oral motor gelişimi normal değilse, bazı kelimeleri çıkaramıyorsa, k, r, s, ç gibi bazı harfleri söyleyemiyorsa, kekeleme varsa uzman yardımı almak gerekiyor.

Eğitici materyallerle evde konuşma becerisi geliştirilebilir

Diğer yandan çocuğunuzun gelişimini desteklemek için dil ve konuşma etkinlikleri çok faydalı olabilir. Oyunlar, eğlenceli ve kolay bir şekilde çocukların konuşma problemlerini çözmelerine katkı sağlar. Anne babalar, bu konu için özel üretilmiş eğitici oyunlar, dil konuşma kartları, taklit kartları, ses uzatma ve yükseltme,Üfleme ve işitsel materyalleri ile dil terapi uzmanlarının yayınlarını kullanarak evde çocuklarının konuşmasına destek sağlayabilirler.

Çocuğun işitsel gelişimi için; bu konudaki yayınları, İşitsel Dikkat ve İşitsel Çağrışım,Duy İşit Dinle Kavra,Dinle Kavra Uygula gibi bazı yayınları kullanabilirler.

Ayrıca, yutma ve çiğneme problemi olan çocuklar için, ağız kaslarının gelişimine katkı sağlayan çiğneme tüpleri ve çiğneme kaşıkları ülkemizde var. Bunların kullanımı da çocukların gelişim çağında konuşma becerilerini olumlu yönde etkileyecektir.

Oyun Terapi Market bünyesinde, dil gelişimine katkı sağlayan çocukların konuşmasını kolaylaştırıcı eğitici oyun ve materyallere ailelerimiz ulaşabilirler. Bunların yanı sıra özel eğitim kurumları ve anaokuluna yönelik eğitim materyallerimiz bünyesinde bulunmakta. Akıl zeka oyunları, ergoterapiye yönelik ürünler, duyu bütünleme ürünleri, masa başı etkinlikleri için malzemeler, spor outdoorbahçe gruplarına yönelik materyalleri de kapsayan 10 binin üzerinde ürünü çocuklarla buluşturuyoruz.

Konuşma geriliği nasıl anlaşılır?

Çocuklar on ikinci ve on sekizinci aylarda ilk kelimeleri söylemeye başlar. 12 aylıkken baba mama gibi kelimeleri söyleyebilmelidir. 18 aylık bir çocuğun konuşabildiği sözcük dağarcığı yaklaşık 10-50 civarında olması beklenir. 2 yaşında anne-baba gibi yakınlarının ismi dışında en az 4-5 farklı sözcük söylemelidir.3 yaşında ise; söylediklerinin en az yarısı aile bireyleri dışında anlaşılamıyorsa, kolay cümle kurup kendini ifade edemiyorsa sorun var demektir. Konuşma güçlüğünden söz edilebilir.