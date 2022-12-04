Kuruçeşme tramvay köprüsünün kiriş montajları tamamlanıyor

İzmit Kuruçeşme’ye kadar uzanacak tramvay hattını ayrı bir önem veren Büyükşehir, çalışmalarını hızlı bir şekilde yürütüyor. Proje kapsamında 9 ayaklı ve 8 açıklı olan tramvay köprüsünün 5 açıklığın kiriş montajı tamamlandı. Geriye ikisi D-100 ve bir tanesi yan yol üzerinde olmak üzere 3 açıklık kiriş montajı kaldı. D-100 üzerinde toplam 16 kiriş montajı olup 4 tanesinin montajı D-100 de trafik aktarımı yapılarak gerçekleştirildi. Atölye ortamında hazırlanan kirişlerin şantiyeye nakli yapılıp yerde birleştirilmesi ile tekrar yol trafiğe kapatılarak montaj yapılacak.