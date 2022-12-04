04 Ara 2022 - 16:51- Gündem G: 04 Ara 2022 - 16:54

Kuruçeşme tramvay köprüsünün kiriş montajları tamamlanıyor
Kuruçeşme tramvay köprüsünün kiriş montajları tamamlanıyor mask
Büyütmek için resme tıklayın

İzmit Kuruçeşme’ye kadar uzanacak tramvay hattını ayrı bir önem veren Büyükşehir, çalışmalarını hızlı bir şekilde yürütüyor. Proje kapsamında 9 ayaklı ve 8 açıklı olan tramvay köprüsünün 5 açıklığın kiriş montajı tamamlandı. Geriye ikisi D-100 ve bir tanesi yan yol üzerinde olmak üzere 3 açıklık kiriş montajı kaldı. D-100 üzerinde toplam 16 kiriş montajı olup 4 tanesinin montajı D-100 de trafik aktarımı yapılarak gerçekleştirildi. Atölye ortamında hazırlanan kirişlerin şantiyeye nakli yapılıp yerde birleştirilmesi ile tekrar yol trafiğe kapatılarak montaj yapılacak.

04 Ara 2022 - 16:51 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.923.685 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

erol demirbek TÜRK - ÇOK GÜZEL OLACAK DERİNCE VE TÜTÜNÇİFTLİĞE DE UZAR İNŞALLAH .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 04 Aralık 17:23

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

PERSONEL ALINACAKTIR

Vezirçiftliği’ndeki HDM Lastik servisimizde sök tak işinde yetiştirilmek üzere personel alımı yapılacaktır.

0536 605 84 87

ELEMAN ARANIYOR

İzmit Sanayisinin yanında bulunan OCE Yapı firmamızda çalıştırılmak üzere - AİRLESS ÇELİK KONSTRÜKSİYON BOYACISI, - MANUEL KUMLAMA USTASI - KAZAN...

0544 265 41 45 0262 335 58 20

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

SPOT: SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN AÇIKLAMA : GÖLCÜK MERKEZDE, ZEMİN KATTA , LAVABOSU OLAN, 25M2’LİK DÜKKAN SATILIKTIR. TEL: 0537 604 01 09

PERSONELLER ARANIYOR

AÇIKLAMA : Pişmaniye İmalat bölümünde çalışmak üzere yarı zamanlı-tam zamanlı Bay-bayan personeller alınacaktır.   *Öğrenci de olabilir.  TEL:...

FİRMA ADI:KERESTE PAZARI- KIRKBİR AĞAÇ

FİRMA ADI:KERESTE PAZARI- KIRKBİR AĞAÇ ADRES: Özdilek AVM Yanı Uzunçiftlik/ Kartepe  TE1: 0262 373 41 73  TEL2: 0545 390 41 61 

KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM / KERESTE

SPOT: KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM / KERESTE AÇIKLAMA : KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM KERESTE Çatı - Kalıp - Kamelya malzemelerinde aradığınız herşey  EKONO...

Firmamıza CNC OPERATÖRÜ  aranmaktadır.

Firmamıza CNC OPERATÖRÜ  aranmaktadır. ATILIM HİDROLİK BAŞİSKELE 0532 568 99 41

MOTORLU KURYE ARANIYOR

MOTORLU KURYE ARANIYOR...

MALİYE ANLAŞMALI MATBAA

- FATURA - İRSALİYELİ FATURA - SEVK İRSALİYESİ - GİDER PUSULASI - SERBEST MESLEK MAKBUZU - PERAKENDE SATIŞ FİŞİ - ADİSYON - GÜNLÜK MÜŞTERİ Lİ...

05304622294

DERİNCE’DE SATILIK DAİRE

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki  çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare  K...

0537 297 46 20

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kocaeli Derince'de 1820 m² tarla mahkemeden satılık mask
Kocaeli Derince'de 1820 m² tarla mahkemeden satılık
Kocaeli Körfez'de 3040 m² tarla icradan satılık mask
Kocaeli Körfez'de 3040 m² tarla icradan satılık
Kocaeli Kartepe'de otel ve müştemilatı icradan satılık mask
Kocaeli Kartepe'de otel ve müştemilatı icradan satılık
Körfez’de 36 umreci dualarla uğurlandı mask
Körfez’de 36 umreci dualarla uğurlandı
HSK'dan Kocaeli'de 3 Atama mask
HSK'dan Kocaeli'de 3 Atama
Büyükakın: “Hukukçular medeniyet inşa ediyor” mask
Büyükakın: “Hukukçular medeniyet inşa ediyor”
Anket Halk Ekmek fabrikası kurulsun mu?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL