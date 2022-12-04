04 Ara 2022 - 17:23- Spor G: 04 Ara 2022 - 17:26

Cem Özer: Bu küme düşme unutulmayacaktır

Genel kurulların klasikleşen konuşmacılarından Cem Özer, Kocaelispor’un Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu’nda da söz aldı. Özenle hazırlanan metni okuyan Özer, “Kocaelispor hemşeri derneği değildir. Transfer edilen futbolculara, doğduğu ilin plakasının forma numarasının giydirileceği bir takım da değildir” ifadelerine yer verdi

Erdem Övüç
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Cem Özer: Bu küme düşme unutulmayacaktır mask
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HATALI KARARLAR

Kocaelispor 2021-2022 sezonunda mücadele etmiş olduğu Türkiye 1. Ligi’nden, tarihinin belki de en rahat maddi koşullarını yaşadığı dönemde, defalarca ayağımıza gelen küme düşmeye engel olunabilecek müdahale fırsatlarına rağmen, nasıl ve ne düşünülerek alındığı anlaşılamayan hatalı kararlarla bağıra bağıra küme düşmüştür.

UYARILAR DİKKATE ALINMADI

Futbol takımları her zaman başarılı her zaman şampiyon olamazlar. Kocaelispor’un geçmişi başarılarla dolu, futbolu çok iyi bilen, inanılmaz acılar yaşamış, tecrübeler kazanmış taraftarı bulunmaktadır. Pek çok iyi niyetli uyarılara rağmen bu uyarılar dikkate alınmayıp, bu kadar iyi imkanlarla küme düşmesi Kocaelispor taraftarının kalbinde, zihninde, vücudunun her hücresinde onarılmaz yaralar, izler bırakmıştır. Böyle bir küme düşme hikayesi unutulmayacaktır.

YÖNETİCİLERİN ÖNCELİĞİ KOCAELİSPOR OLMALIDIR

Eksik, aksayan ve yakışmayan, saha kenarı ve saha içi bölgelerimiz bellidir. Bunların giderilmesi için gerekenlerin yapılmasını ve Kocaelispor’a yakışır büyük şampiyonluğu bekliyoruz. Kocaelispor, Kocaeli’yi temsil eden bir spor kulübüdür. Kocaelispor hem şehri derneği değildir. Kocaelispor’da yönetici olan kişilerin önceliği Kocaelispor olmalıdır. Kocaelispor, transfer edilen futbolculara, doğduğu ilin plakasının forma numarasının giydirileceği bir takım değildir. Bundan sonraki dönemlerde bu hususlara dikkat edilmesini rica ederiz.

KANUNA UYMAK HEPİMİZİN ZORUNLULUĞU

Şeffaf mali tablo yönetimi her seferinde geçiştirilmiştir. Bugün yapılacak olan üstünkörü bilgilendirmenin yeterli olması düşünülemez. Gündem hakkında bir önerimiz bulunuyor. Yeni spor yasası gereği kulüplerin şirketleşmesi gereği bulunmakta. Bu yapılırken gözetilmesi gereken pek çok hassas konu bulunuyor. Kanuna uymak hepimizin zorunluluğu. Yapılması gereken kanunun emrettiği tüm çalışmalar harfiyen yerine getirilmelidir.

İYİ DÜŞÜNMEK LAZIM

Önümüzdeki mayıs ayının sonunda Olağan Genel Kurulumuz bulunuyor ve kanun şirketleşme çalışmaları için daha fazla süre tanıyor. Şirketleşme, aceleye getirilmemesi, tüm detaylarıyla camia olarak hepimizin ortak bir paydada buluşmasını gerektiren çok önemli bir konudur. Kripto paraların sisteme girdiği, endüstriyel futbolun kaçınılmaz maddi etkilerinin olduğu futbol yönetiminde büyük yetkilerin verileceği “Geçici süreli yönetim kurullarına başkanlara” bu yetkiyi vermeden önce iyi düşünmek, tartışmak, alternatifleri oluşturmak, başka örnekleri incelemek gerekir.

İÇERİNİN İRDELENMESİNİ İSTİYORUZ

Şirket ana sözleşmesinin hangi şartları içererek yazılacağı ve daha sonra karşımıza çıkabilecek yanlış, değiştirilmesi zor maddelerin olmaması Kocaelispor Kulübü’nün geleceği için çok önemlidir. Yapılması elzem, faydalı olacak hiçbir yeniliğe itirazımız bulunmuyor. İstediğimiz sadece sözleşme içeriğinin irdelenmesidir.

ÇALIŞTAYLAR YAPILMALI

Bu bakış açısı ile şirketleşme maddelerinin kongre gündeminden çıkarılmasını, çıkarılamıyorsa bugün reddedilerek, yönetim kurulunun hazırladığı sözleşmenin kamuoyu ile paylaşılarak üzerinde konuşulması için süre verilmesi ve hatta yapılacak ortak çalıştaylarla son haline getirilmesini istiyoruz. 2023 Mayıs Olağan Genel Kurulu’nda bu sözleşmenin kabul edilmesinin doğru olacağını düşünüyor, görüşümüzü sayın kongre üyelerinin dikkatine sunuyoruz.

DÜŞÜNÜLENDEN FAZLAYIZ

Bu doğrultuda yapılacak sadece bu madde özelindeki oylamanın kapalı oylama-açık tasnif yönetimi ile yapılması da diğer önerimizdir. Seçilecek yönetim kuruluna başarılar diler, Kocaelispor’u çok seven ve varlığını sürdürmesi için elinden gelen her şeyi yapmaya hazır, düşünülenden fazla taraftarı olduğunu bilgilerinize sunarım.

# türkiye, takım, Kocaelispor, Futbol

04 Ara 2022 - 17:23 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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