04 Ara 2022 - 17:37- Siyaset G: 04 Ara 2022 - 17:55

197 oy farkla Sulu yeniden başkan

İYİ Parti Derince İlçe başkanlığı 3.olağan kongresinde mevcut başkan Metin Savaş Sulu ve Burak Altan yarıştı. Mevcut Başkan Metin Savaş Sulu oy alarak rakibine 197 oy fark atarak yeniden İYİ Parti Derince Başkanı oldu.
197 oy farkla Sulu yeniden başkan mask
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İYİ Parti Derince İlçe Başkanlığı 3.olağan kongresi bugün Yenikent Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Birsen Çulha’nın adaylıktan çekildiği kongrede mevcut başkan Metin Savaş Sulu ve Burak Altan kıyasıya yarıştı. Kongreye İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız, İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, Kadın Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ayşegül Babacan ve il yöneticileri katıldı. İki adaylı kongrede ilçe başkan adaylarının yönetim listeleri de belli oldu. 433 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede oy verme işlemi 17:00'da bitti. Yapılan sayımda mevcut başkan Metin Savaş Sulu 265 oy alırken Burak Altan 68 oy aldı. Rakibine 197 fark atan mevcut başkan Sulu güven tazeledi seçildi.

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# İyi Parti, Kadın, Aydın

04 Ara 2022 - 17:37 - Siyaset

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